Sushi, amanides, olives i batuts són només quatre exemples quotidians d’aliments que es comercialitzen en envasos de plàstic d’un sol ús. A partir de l’1 de gener de 2023, estarà prohibida la seva distribució gratuïta. Com ja succeeix en els supermercats amb les bosses de plàstic, aquests recipients es cobraran a l’usuari i el preu es marcarà en el tiquet de venda. A més, oferir gratis aigua de l’aixeta en lloc de cobrar per l’embotellada a petició dels clients ja no dependrà de la cortesia dels propietaris de bars i restaurants, sinó que serà d’obligat compliment.

Aquestes són dues de les novetats que inclou el projecte de llei de residus i sòls contaminats, aprovat ahir al Consell de Ministres. El text es trasllada ara al Congrés i al Senat, on serà debatut pels grups i ratificat.

Quan el projecte es converteixi en llei i entri en vigor, desapareixeran de les prestatgeries de les botigues productes altament contaminants, com les palletes de plàstic per beure líquids (en molts establiments ja en tenen de paper o metàl·liques), bastonets, coberts, plats i qualsevol article fet amb plàstic oxodegradable (es fragmenta més ràpid i en partícules més petites). L’objectiu de la norma és fer complir els objectius marcats en la directiva de residus de 2018. Per primera vegada en la legislació espanyola, es posa límit a determinats productes contaminants i bastant quotidians.