La situació a la frontera de Ceuta ha millorat en les últimes hores. Les coses estan "tornant al seu lloc", indicaven aquest dimecres al Govern abans que es conegués que el Marroc havia tancat les seves fronteres, tallant el pas a l'èxode migratori dels últims dies. Rabat "ha baixat el diapasó" clarament, assenyalaven les mateixes fonts, subratllant que el punt d'inflexió va arribar amb la declaració institucional de president, Pedro Sánchez -quan va recalcar que Espanya seria "ferm" en la defensa de la integritat de la ciutat autònoma " sota qualsevol circumstància "-, i la seva posterior viatge a Ceuta i Melilla, un gest polític d'indubtable calat.

El cap de l'Executiu definia en la sessió de control al Congrés que ha passat com un "desafiament" del Marroc a Espanya i la UE. Un esglaó més que el donat la vigília, quan es va limitar a demanar a el regne alauita "respecte a les fronteres mútues". La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, l'havia anomenat "agressió". I aquest dimecres al Gabinet es reiteraven en aquesta mateixa idea: l'entrada massiva d'immigrants irregulars, la utilització d'éssers humans per llançar un missatge a Madrid, és un "assalt" a una frontera, i no una mera "crisi migratòria".

Però tot i que el flux de migrants s'ha reduït, tot i que la tensió s'ha afluixat i la nit hagi estat "tranquil·la", encara que Rabat hagi baixat la pressió, segueix pendent de tancar la crisi diplomàtica, i això trigarà una mica més a resoldre. En aquesta línia el Govern diu seguir treballant, ja que el Marroc és un país "amic" i veí i ha de seguir sent-ho. Queden "48 hores d'observació", de veure com actua l'Estat magribí, indicava una ministra després de sortir de ple de la Cambra baixa.

"Por" a que els EUA reculi

La primera mostra que les relacions aconsegueixen canalitzar-la donarà el que passi amb l'ambaixadora marroquina a Espanya, Karima Benyaich, de la qual a la Moncloa tenen una bona opinió. Ella va ser cridada a consultes per Rabat després que fos convocada a Madrid per la ministra d'Afers Estrangers, Arancha González Laya. En la seva reunió, aquesta li va expressar el seu "disgust" i "rebuig" per l'entrada massiva d'immigrants per Ceuta i li va recordar que de les fronteres són "coresponsables" els dos països.

Al Govern continuen rebutjant oficialment que la tensió es degui únicament a la decisió d'Espanya d'acollir, per raons "humanitàries", al líder del Front Polisario, Brahim Ghali, ingressat en un hospital de Logronyo des d'abril. "Porta un mes aquí", recordaven fonts de l'Executiu. En l'equip de Sánchez apunten que hi ha altres raons que s'han de tenir en compte, com la posició dels Estats Units. Joe Biden no ha revertit el reconeixement de la sobirania marroquina sobre el Sàhara que va fer Donald Trump, i Rabat podria tenir "por" que el nou mandatari americà fes marxa enrere. Però influeixen, afegeixen, factors com la situació socioeconòmica o la crisi a Gaza, ja que la posició del Marroc cap a Israel -amb qui va establir relacions diplomàtiques a finals de 2020- ha pogut no ser compresa per la seva població enmig d'una ofensiva de Tel Aviv sobre la Franja.