La crisi que està vivint Ceuta pel gran nombre de migrants que han arribat de manera irregular procedents del Marroc ha provocat una resposta expeditiva per part del Govern. El ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va anunciar ahir la devolució al país alauita de 4.000 de les 8.000 persones que, va calcular, van arribar a la platja del Tarajal de la ciutat autònoma.

L’executiu aplica aquest mètode en compliment de la Llei Orgànica 4/2015, però organitzacions com la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR) recorden que aquesta pràctica és «il·legal i inconstitucional». «S’impedeix que la persona exercici el seu dret a la tutela judicial efectiva i vulnera el principi de no devolució recollit en la Convenció de Ginebra», va explicar Gisela Cardús, de l’equip jurídic de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR )-CEAR.

En el cas dels menors -que no poden ser retornats al Marroc-, quan hi ha dubtes sobre la seva veritable edat són traslladats a un Centre d’Estada Temporal d’Immigrants (CETI) o altres llocs habilitats per a practicar-los una osteometria i determinar la seva edat. Tot i que el Govern de Ceuta no disposa de dades exactes, seu nombre podria fregar els 1.500. «El menor ha de ser atès per l’Administració, que està obligada a exercir la tutela i a tramitar un permís de residència», va afegir Cardús.

Sobre el terreny, la Creu Roja té més de 200 persones desplegades en un gran operatiu activat a Ceuta des de la matinada de diumenge i integrat per treballadors socials, psicòlegs, educadors socials i infermers, a més del personal de salvament a peu de platja.

Isabel Brasero, responsable de comunicació de Creu Roja a Ceuta, va parlar d’un «degoteig constant» de persones a les quals se’ls dóna una primera assistència sanitària per comprovar que la seva vida no està en perill i derivar-les a un centre hospitalari si fos necessari. Després se’ls entrega roba seca, mantes i aliments de primera necessitat.

La majoria dels migrants que han arribat en les últimes hores -molts són nuclis familiars sencers- no presenten problemes de salut perquè les condicions climatològiques han estat bones, el mar ha estat en relativa calma i el recorregut que han de fer nedant és de només 400 metres, va relatar Brasero.

En els 27 anys que porta a Creu Roja, Brasero va explicar haver viscut arribades massives, com el 1995, però res a veure amb el que ha passat aquests dies. «No té precedents, ni pel nombre de persones, ni pel mètode usat. No és el més comú que passi en aquest petit tros de mar tanta gent alhora», va afegir.