El professor de Farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford Daniel Prieto-Alhambra ha considerat "un despropòsit" dir que barrejar una primera dosi de la vacuna d'AstraZeneca amb una segona de Pfizer basant-se en una mostra de 600 pacients. Prieto-Alhambra ha criticat així l'estudi de l'Institut de Salut Carlos III, que conclou que els vacunats d'una primera dosi d'AstraZeneca poden rebre una segona de Pfizer de manera eficaç i segura i que ha servit perquè el govern espanyol opti per aquesta opció per als menors de 60. L'investigador apunta que l'estudi compta amb 600 participants i veu "una bogeria" concloure que la segona dosis amb Pfizer és eficaç. Argumenta que l'estudi "no té potència per mirar ni eficàcia ni seguretat".

Sobre això, rebutja també que es pugui concloure que rebre aquesta segona dosis de Pfizer és més segur que dues punxades d'AstraZeneca, perquè l'estudi no compta amb una mostra de persones que hagin rebut aquesta segona dosis d'AstraZeneca. Prieto-Alhambra comparteix que el nou règim genera anticossos però insisteix que "això no és equivalent a eficàcia". "Sinó, perquè es van malbaratar milions de dòlars en fer estudis en fase tres amb 20, 30 o 40 mil pacients?", es pregunta. Amb tot, l'investigador hi veu "un desconeixement increïble" sobre com s'estudia la seguretat de les vacunes i assegura no entendre el "bombo" que s'està donant a l'estudi.