La crisi migratòria a Ceuta, que ha assolit unes proporcions mai conegudes fins ara, amb milers de ciutadans intentant creuar la frontera, va posar en màxima alerta el Govern. No és una qüestió menor. En absolut. El president, Pedro Sánchez, va cancel·lar el seu viatge a París, que tenia previst per a ahir, i va comparèixer de manera extraordinària a la Moncloa després del Consell de Ministres en una declaració institucional sense preguntes amb l’objectiu de tranquil·litzar la població i assegurar la «integritat» territorial d’Espanya. Una al·locució breu, mesurada al mil·límetre, en la qual va prometre «fermesa» per restablir com més aviat millor la normalitat a la ciutat autònoma. Encara que amb ella també va enviar un encàrrec al Marroc, país «soci i amic d’Espanya», exigint-li «respecte a les fronteres mútues». Tot això abans de posar rumb a Ceuta i Melilla per fer-se càrrec de la situació en primera persona. A la primera ciutat també es va desplaçar el ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Sánchez va defensar, d’entrada, que la «inusitada crisi migratòria», amb aquesta «sobtada arribada d’immigrants» -uns 8.000, i molts arribats a peu o nadant, segons l’última xifra aportada per Interior-, suposa «una greu crisi», no només per a Espanya, sinó per a Europa, ja que Ceuta, de la mateixa forma que Melilla, és frontera exterior de la UE. I la primera resposta, va dir, dirigint-se al conjunt dels ciutadans i en especial als residents a la ciutat autònoma, és «restablir» l’ordre a la zona i a les fronteres «amb la màxima celeritat». «Serem ferms per garantir la seva seguretat davant de qualsevol desafiament, davant de qualsevol eventualitat i sota qualsevol circumstància», va proclamar fins a dues vegades. La «integritat de Ceuta com a part de la nostra nació espanyola, la seva seguretat i tranquil·litat», i també la dels seus residents, estan «garantides per l’acció del Govern d’Espanya, siguin quines siguin les condicions i amb tots els mitjans disponibles per a això», va afirmar.

La xifra d’immigrants arribats en les últimes hores no s’havia assolit fins ara en un sol dia. No té precedents a Espanya, ni tan sols en els anys més crítics de crisis migratòries a Canàries o a l’Estret de Gibraltar. L’Exèrcit, va recordar Sánchez, va desplegar efectius per a les tasques de vigilància, que se sumen al reforç de 150 policies nacionals i 50 guàrdies civils anunciat dilluns per Interior i d’altres 50 agents de la Benemèrita confirmats a la tarda d’ahir. A més, altres 150 antiavalots estan previnguts per si fos necessari el seu trasllat a Ceuta. I ja s’han practicat 4.000 devolucions, procés que es pretén agilitzar amb equips conjunts d’Estrangeria i de la Científica de la Policia Nacional per operar les 24 hores del dia. L’Executiu vol demostrar que està actuant «amb determinació» i «des del primer minut», i per això el president del Govern va anunciar que es desplaçaria immediatament a Ceuta -a la qual va arribar cap a les cinc de la tarda, sent escridassat- i Melilla.

El líder socialista va informar que al matí havia parlat amb el Rei per traslladar-li les «línies d’acció» que seguirà el seu Gabinet, coordinades per un comitè de situació aprovat pel Consell de Ministres i que presideix la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. També va parlar amb el cap de la diplomàcia europea, l’espanyol Josep Borrell, i amb el president del Consell Europeu, Charles Michel, amb els quals va analitzar la «resposta europea» en aquesta crisi migratòria que afecta la frontera sud de la Unió. Sánchez va manifestar el seu agraïment a les declaracions solidàries i de suport de diversos membres de la Comissió Europea, com la responsable d’Interior, Ylva Yohansson, i el vicepresident Margaritis Schinas. A la ronda de contactes també va incloure Pablo Casado, líder del PP, a qui va informar de la situació i a qui anirà informant, va prometre, fins que «torni la normalitat a Ceuta».

Sánchez va afirmar que perquè resulti «efectiva» la coordinació amb el Marroc, la relació ha de «basar-se sempre, sempre, en el respecte a les fronteres mútues», que «és la base sobre la qual es construeix el veïnatge de països amics i les relacions fructíferes per a tots dos». Aquest va ser el seu missatge més clar cap al Marroc. L’exigència de «respecte». Poc més. El Govern va evitar en tot moment acusar les autoritats del regne alauita de passivitat en la vigilància de les fronteres. Tampoc va voler relacionar aquest creixement de la tensió amb l’hospitalització, a Logronyo i des del mes passat, del líder del Front Polisario, Brahim Ghali.

Indignació del Marroc

Això no obstant, el Marroc va mostrar la seva indignació amb l’ingrés, sota una identitat falsa, de Ghali. L’ambaixadora del Marroc a Espanya, Karima Benyaich, va assegurar que «els actes tenen conseqüències i s’han d’assumir». Benyaich va ser convocada immediatament per la titular d’Exteriors, Arancha González Laya, que li va recordar que el control de fronteres és «coresponsabilitat» d’Espanya i el Marroc. La situació va millorar lleugerament a la tarda, quan la Gendarmeria del Marroc va tornar a l’activitat a la frontera.