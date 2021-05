El candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha compromès aquest dijous en el seu discurs d'investidura a treballar per "culminar la independència" de Catalunya i ha invocat l'exemple d'Escòcia, emplaçant al seu torn a Espanya a emular el Regne Unit i permetre un referèndum pactat.

"Vull ser president de la Generalitat per culminar la independència de Catalunya, per fer inevitable l'amnistia i per exercir amb total llibertat el dret a l'autodeterminació, governant per a tota la ciutadania, per al país sencer", ha subratllat en la seva intervenció, d'uns 40 minuts.

Aragonès s'ha compromès a impulsar un "Acord Nacional per l'Autodeterminació i l'Amnistia", com a "punt de trobada de tot el soberanisme", que aglutini partits, institucions i societat civil, davant "la necessitat d'una confrontació cívica i pacífica per forçar a l'Estat a assumir la realitat fins ara negada".

La seva "obsessió", ha dit, és "superar el bloqueig actual i resoldre d'una vegada per sempre el conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol" a partir de l'amnistia i l'autodeterminació.

"Vull fer com Escòcia i m'agradaria que l'Estat espanyol sabés fer com el Regne Unit el 2014. Ni més ni menys. Fer possible un referèndum i treballar des del primer dia per guanyar-ho", ha destacat.

Aragonès s'ha mostrat convençut que Escòcia "tornarà a votar" en referèndum i el Regne Unit "tornarà a fer tot el possible per seduir els escocesos i evitar democràticament la independència" dels escocesos.

El referèndum d'independència celebrat a Escòcia el 2014 amb l'aval del govern britànic liderat llavors per David Cameron és reivindicat sempre per tot l'independentisme català i és el model que Aragonès vol posar damunt de la taula de diàleg amb l'Estat, davant l'escepticisme de JxCat i la CUP, que han acordat amb ERC donar dos anys de marge a aquesta via, abans de plantejar un pla B.

L'acord de govern segellat dilluns passat per ERC i JxCat ja planteja com a objectiu un referèndum acordat amb l'Estat i no s'esmenta la via unilateral, encara que sí es deixa la porta oberta a fixar una estratègia alternativa si fracassa la taula de diàleg.

Aragonès ha demanat a l'Estat que "deixi de tenir por a les urnes", expliqui "quina proposta té" per a Catalunya i "s'atreveixi a guanyar un referèndum, però també accepti perdre-ho".

"M'agradaria que l'Estat deixés d'oferir repressió i optés per començar una confrontació democràtica sobre la base d'un projecte alternatiu a la independència que vagi més enllà de quedar-nos amb una autonomia retallada", ha assenyalat.

"Si alguna cosa tinc clara, si per a mi hi ha alguna cosa del tot innegociable, és que tots aquells que avui rebutgen la república catalana han de saber que la república catalana mai els rebutjarà a ells. Est és el meu compromís. Avançar cap a la república catalana com un sol poble", ha afirmat.

Després de la intervenció inicial d'Aragonès, s'ha obert el debat amb els líders parlamentaris -per a aquesta tarda està previst que puguin intervenir Salvador Illa (PSC) i Albert Batet (JxCat)-, que seguirà demà al matí, abans que al migdia es voti la seva investidura, que tirarà endavant amb els vots d'ERC, JxCat i CUP.

