La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha avançat que no anirà al palau de La Zarzuela per comunicar al rei Felip VI la investidura del candidat d'ERC, Pere Aragonès, com a president de la Generalitat: "Hi ha mitjans al nostre abast, com ara cartes o correus electrònics, per poder fer aquesta comunicació".

Ho ha dit en una entrevista a TV3 que ha recollit Europa Press aquest dijous, quan comença el ple del Parlament que previsiblement investirà Aragonès divendres, amb els vots d'ERC, Junts i la CUP.

Borràs ha rebutjat reunir-se amb el Rei per comunicar-li el que ha descrit com un tràmit, i ha dit que quan ho va fer com a portaveu de Junts al Congrés va ser per altres raons: "Quan he anat a veure el rei d'Espanya, he anat a dir-li en directe un conjunt de punts que creia que era necessari, rellevant i no fàcil de dir quan tens algú davant".

Durant la legislatura, s'ha instat a defensar la sobirania del Parlament i a buscar consensos per renovar els càrrecs institucionals que depenen de la cambra catalana, i ha explicat que la seva intenció és rellevar el secretari general del Parlament, Xavier Muro, com va avançar que faria al començament de la legislatura.