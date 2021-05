Els ulls de la justícia intensifiquen el seu escrutini dels negocis de Donald Trump. L’oficina de la fiscal general de l’estat de Nova York, Letitia James, va anunciar que la seva investigació d’activitats fiscals i bancàries sospitoses de l’Organització Trump ha deixat de ser purament civil per incloure també un component penal, en què l’oficina se sumarà al cas ja obert pel fiscal de districte de Manhattan, Cyrus Vance.

El pas va ser ja comunicat per carta a finals d’abril als advocats de Trump, segons la fiscalia, però l’ex-president va assegurar que esv a assabentar per «filtracions a la premsa» en un llarg comunicat, on va intentar desacreditar les investigacions de James i Vance, tots dos demòcrates, assegurant que són indagacions «corruptes».

Sota la lent de les autoritats està si Trump va inflar el valor de les seves propietats per a rebre préstecs mentre el reduïa per aconseguir beneficis fiscals. Vance, el fiscal de districte de Manhattan, va obrir el seu cas penal el 2018, després que es revelés que Michael Cohen, que va ser advocat personal de Trump, havia pagat mesos abans de les eleccions presidencials de 2016 per silenciar dues dones que van assegurar haver tingut relacions sexuals amb el magnat immobiliari.