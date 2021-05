L’excap de l’Estat Major de l’Exèrcit, Julio Rodríguez, número 11 de la candidatura d’Unides Podem (UP) a l’Assemblea de Madrid, no recollirà finalment l’acta de diputat, que passarà a Tito Morano, el següent a la llista electoral i un dels puntals del grup parlamentari en els últims anys. Rodríguez havia entrat a l’Assemblea com a conseqüència de la renúncia de Pablo Iglesias, ja que Unides Podem només va obtenir deu diputats.