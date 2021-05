El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha convocat una reunió dels principals comandaments de seguretat per a estudiar, entre altres coses, una proposta d'alto el foc que posi fi a l'encreuament d'atacs a banda i banda de la frontera de la Franja de Gaza, una hipòtesi que Hamás també ha suggerit en les últimes hores.

Netanyahu s'ha negat en aquests últims dies a qualsevol mínima concessió a les milícies palestines, insistint que no autoritzaria el cessament de les operacions militars fins que no s'hagueren aconseguit tots els objectius i la seguretat d'Israel estigués garantida.

La mera possibilitat d'una treva ha generat tot tipus de comentaris i aquest mateix dijous el ministre de Defensa, Benny Gantz, ha recalcat que les Forces de Defensa estan "preparades i disposades per a expandir l'operació si es necessita". En aquest sentit, ha destacat la importància dels bombardejos contra infraestructures militars, segons 'The Times of Israel'

Per la seva banda, el dirigent opositor Yair Lapid, que té l'encàrrec de formar govern després del fracàs previ de Netanyahu, ha apuntat que Israel "no pot ignorar" la petició expressa del president dels Estats Units, Joe Biden, perquè hi hagi un alto el foc. Ha advertit que Israel necessitarà dels Estats Units en "desafiaments més grans que Gaza", en al·lusió a altres fronts oberts en la regió.

Per part de Hamàs s'ha pronunciat un dels seus dirigents, Musa Abu Marzuk, qui ha plantejat en declaracions a la cadena libanesa Al Mayadin que pot haver-hi un alto el foc "en un dia o dos", informa l'agència de notícies DPA. "Crec que que els actuals esforços tindran èxit", ha afegit.

Almenys 230 palestins han mort víctimes dels atacs israelians sobre la Franja, mentre que a l'altre costat de la frontera es compten ja una dotzena de morts pels projectils disparats des del territori costaner, controlat per Hamás des de l'any 2007.