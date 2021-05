A partir d’ahir, accions quotidianes com anar al banc o signar contractes i adoptar decisions vitals tan importants com on viure o tenir o no un fill canviaran substancialment per a les persones amb discapacitat intel·lectual. El Congrés va aprovar definitivament una reforma de la legislació civil i processal que acaba a Espanya amb el sistema paternalista que ha implicat la incapacitació legal de més de 100.000 persones i el substitueix per un model de suports que els permet tenir capacitat jurídica, en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania.

La nova llei emana de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que va ser ratificada per Espanya el 2008 i que proclama, en el seu article 12, que les persones amb discapacitat tenen plena capacitat jurídica i, per tant, poden decidir sobre les seves pròpies vides. Des de llavors, el col·lectiu ha estat lluitant perquè el canvi arribi a Espanya i s’acabi amb figures com la tutela o la pàtria potestat prorrogada, establertes al Codi Civil, i que són contràries a la Convenció.

Finalment, el nou model arriba al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), el que suposa una «revolució i un canvi molt contundent», segons va explicar Carles Campuzano, director del col·lectiu català Dincat. També els grups al Congrés van reconèixer la importància de la nova norma. Així, van assenyalar que suposa un «avanç en igualtat» i implica construir una «Espanya més íntegra, que és aquella que no discrimina». La diputada del PP María Jesús Moro va destacar que el text «recull moltes voluntats i molta feina», mentre que el ministre socialista de Justícia, Juan Carlos Campo, va assenyalar que el col·lectiu de la discapacitat ha aconseguit «una altra fórmula de fer política, la del consens».