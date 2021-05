El Parlament Europeu i els estats membre han acordat crear un passaport sanitari a la Unió Europea que entri en vigor com a màxim l’1 de juliol i que permeti demostrar la vacunació, haver passat la covid-19 o ser negatiu. Després de setmanes de negociacions, les dues institucions s’han posat d’acord sobre aquest salconduit que pretén facilitar els viatges aquest estiu i salvar la temporada turística. Finalment, el nou sistema de mobilitat no oferirà PCRs gratuïtes tal com demanava l’Eurocambra. Tot i això, la Comissió Europea destinarà 100 milions d’euros a cofinançar els tests a les persones que s’hagin de desplaçar sovint per la UE.

D’altra banda, la Comissió Europea (CE) va signar ahir l’acord –ja anunciat a l’abril– amb Pfizer-BioNTech, per a la compra de 900 milions de vacunes contra la COVID-19 entre finals de 2021 i 2023, amb l’opció d’altres 900 milions addicionals. Segons Brussel·les, l’acord estipula que des de 2022 es garanteixi el lliurament de les vacunes, obliga a que la seva producció es faci a la UE i que els components essencials per fabricar-les s’obtinguin també a territori comunitari.

Per altra banda, al Regne Unit, l’Autoritat de Salut Pública d’Anglaterra va assenyalar que les dues dosis de la vacuna d’AstraZeneca fabricada a Oxford tenen un efectivitat d’entre el 85% i el 90% en pacients simptomàtics de coronavirus.