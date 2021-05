El republicà Pere Aragonès s'ha convertit aquest divendres en el 132è president de la Generalitat, el setè des de la restauració del Parlament el 1980 i l'únic que ha necessitat tres votacions per ser investit.

Jordi Pujol, Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas, Carles Puigdemont i Quim Torra van ser els que van aconseguir la confiança de la cambra catalana abans que Aragonès, que recull el testimoni dels 131 presidents precedents, segons el tradicional conteig històric des de l'origen medieval de la institució de la Generalitat, al segle XIV.

1980: JORDI PUJOL, PRIMER PRESIDENT

"Ja estem aquí després de mil anys d'història", va dir Jordi Pujol, de CiU, després de ser elegit com a president de la Generalitat, recuperada de forma provisional el 1977 amb el retorn a Catalunya de Josep Tarradellas, després de quatre dècades de franquisme, i renovada després de les eleccions democràtiques de 1980 a Catalunya.

La investidura de Pujol va tirar endavant en segona volta gràcies als vots favorables de CiU, UCD i ERC, i amb l'oposició del PSC, el PSUC i un partit andalucista.

1984-1992: LES MAJORIES ABSOLUTES DEL PUJOLISME

Després de la primera legislatura, Pujol va afermar el seu lideratge i va ser reelegit per majoria absoluta en tres ocasions: 1984, 1988 i 1992.

1995-1999: PSC, PP I ERC FACILITEN GOVERNS

Encara que no va obtenir majoria absoluta, Pujol va guanyar folgadament les eleccions de 1995 amb 60 escons, per la qual cosa PSC i PP es van abstenir en la primera votació d'investidura per facilitar la governabilitat.

No obstant això, aquestes abstencions no van ser suficients i va ser necessari anar a una segona votació en la qual també es va abstenir ERC.

El 1999, CiU va aconseguir 56 escons i va aconseguir el vot favorable dels 12 diputats del PPC -a més de l'abstenció d'ERC- per investir de nou Pujol, que havia quedat per darrere de Pasqual Maragall en vots.

2003: NEIX EL TRIPARTIT

El 16 de desembre de 2003, el socialista Pasqual Maragall va posar punt final a 23 anys de governs de Pujol en ser investit amb el suport de PSC, ERC i ICV-EUiA, que van formar el primer tripartit.

2006: JOSÉ MONTILLA REEDITA COALICIÓ

Malgrat que es van anticipar les eleccions per una crisi de govern que va acabar amb l'expulsió d'ERC per haver demanat el "no" en el referèndum sobre el nou Estatut, PSC, ERC i ICV-EUiA van articular un segon tripartit, aquesta vegada pilotat pel socialista José Montilla.

2010: ARTUR MAS ARRIBA A LA PRESIDÈNCIA AMB PERMÍS DEL PSC

En plena crisi econòmica, el 2010, la CiU d'Artur Mas va obtenir una àmplia victòria amb 62 diputats i va signar un acord amb el PSC, que es va abstenir a canvi del compromís dels convergents de consensuar amb ells "qualsevol reforma del marc estatutari i constitucional".

2012: MAS, REELEGIT AMB ELS VOTS D'ERC

Mas va cridar els catalans a les urnes per confirmar el seu gir sobiranista i, encara que va caure fins als 50 escons, va aconseguir treure endavant la seva investidura amb el "sí" d'ERC.

2015: LA CUP FORÇA LA IRRUPCIÓ DE CARLES PUIGDEMONT

Després de la consulta sobiranista del 9N de 2014, Mas va avançar de nou les eleccions, en les quals CDC i ERC van concórrer sota el paraigua de JxSí per convertir-les en un plebiscit sobre la independència.

Amb 62 diputats, van necessitar el suport de la CUP, que va exigir enviar Mas "a la paperera de la història" a canvi dels seus vots, la qual cosa va propiciar la irrupció de Carles Puigdemont com a president.

2018: TRES INVESTIDURES FRUSTRADES I UN 'PLA D'

Carles Puigdemont, ja fugit a Bèlgica, va ser el més votat del bloc independentista en els comicis del 21 de desembre de 2017, després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya, però el seu ple d'investidura va quedar en suspens pels advertiments del Tribunal Constitucional, que va rebutjar una investidura telemàtica.

Tampoc va ser possible investir Jordi Sànchez, ja pres, ni Jordi Turull, que en la primera volta no va tenir la confiança de la CUP i va entrar a la presó provisional l'endemà.

Finalment, per evitar una repetició electoral, JxCat va situar com a candidat l'activista Quim Torra, president gràcies als vots d'ERC i l'abstenció de la CUP.

2021: ARAGONÈS, ELEGIT EN TERCERA VOTACIÓ

Després de les eleccions del passat 14F, ERC va segellar ràpidament un acord amb la CUP, però li va costar molt més tancar-ho amb JxCat, que va frustrar la investidura d'Aragonès en dues ocasions i li ha donat suport en la tercera, després d'un pacte per reeditar la coalició amb ERC. EFE