Tony Hall, que dirigia la redacció de la BBC en el moment de la polèmica entrevista de Lady Di el 1995, ha dimitit com a president de la National Gallery de Londres després de la publicació de la investigació que conclou que la cadena britànica no va actuar «amb els més alts estàndards de transparència i integritat». Tony Hall en un comunicat demana disculpes per «fets de fa 25 anys» i explica que deixa la presidència del museu, que ocupava des de juliol de 2020, per no fer mal a una institució que porta «al cor».