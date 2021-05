El Consell Constitucional va vetar divendres alguns punts de la llei de llengües regionals a França aprovada l’abril passat, entre les quals s’inclouen el català i el basc, en estimar que la «immersió lingüística» a les escoles públiques viola la Carta Magna en relegar el francès a un segon pla.

«Els particulars no poden valer-se, en les seves relacions amb les administracions i els serveis públics, de l’ús d’una altra llengua que no sigui el francès», assenyalen els magistrats en un dictamen en el qual recorden que el segon article de la Constitució estipula que «la llengua de la República és el francès».

L’òrgan judicial va referir que el sistema bilingüe pot ser adequat si és per a afavorir l’aprenentatge d’aquestes llengües regionals, però no el mètode de la immersió lingüística, que instaura una determinada llengua com la principal i retira aquesta primacia al francès.

El Consell Constitucional va censurar també una altra norma de la llei de llengües regionals que ha generat controvèrsia en els últims anys.

En concret, es manté la prohibició que en els registres civils s’incloguin signes diacrítics no reconeguts per la llengua francesa (com , per exemple, «~»). El 2017, es va generar una polèmica després que una parella bretona volgués registrar al seu bebè com Fañch i no va poder.

Segons el parer dels magistrats, la disposició que contemplava la utilització d’aquests signes evidencia «un desconeixement» del segon article de la Constitució francesa.

L’òrgan judicial encarregat que es compleixi la Constitució va donar llum verda, no obstant això, a part de la norma, considerada un gran pas pels seus promotors perquè permet una major protecció de les llengües regionals reconegudes a França, entre les quals destaca el bretó, el català, e, basc i el cors.

Un dels principals èxits per als seus defensors és que obre la via als municipis per a subvencionar l’escolarització dels menors que desitgin estudiar-les a les regions on es parlen, per exemple a Bretanya, a la regió d’Occitània, al País Basc francès o l’illa de Còrsega.

Paul Molac, el diputat bretó que va propulsar aquesta llei, es va felicitar perquè la majoria dels articles no hagin estat censurats, encara que va criticar durament el veto a la immersió lingüística a l’escola pública i als signes com els del bretó. Molac va reclamar al president Emmanuel Macron una revisió del segon article de la Constitució.

La votació en l’Assemblea l’abril passat va crear polèmica perquè va haver-hi dissensions regionals en els grans partits. Finalment va ser aprovada per 247 vots a favor i 76 en contra. Actualment, uns 170.000 dels més de 12 milions d’escolars francesos reben classes en alguna de les llengües regionals reconegudes i hi ha escoles privades que apliquen la immersió.