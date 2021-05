13 persones han mort per la caiguda de la cabina d'un telefèric a la regió del Piemont, al nord d'Itàlia. L'incident s'ha produït aquest diumenge al migdia al transbordador aeri Stresa-Mottarone (1.491 metres), a tocar del llac Maggiore i de la frontera amb Suïssa. Segons les primeres informacions, sembla que hauria cedit el cable principal del telefèric –a només 300 metres de l'estació terminal- i la cabina s'ha precipitat pel pendent de la muntanya fins a quedar aturada en una zona boscosa. La cabina ha quedat totalment destruïda i el balanç provisional és de 12 morts, segons el Cos Nacional de Salvament Alpí. També hi ha dos nens, de 9 i 5 anys, ferits crítics i traslladats en helicòpter a l'hospital Reina Margarita de Torí.

"Amb profund dolor m'han informat del tràgic accident al telefèric Stresa-Mottarone. Expresso el condol de tot el govern a les famílies de les víctimes, i amb un pensament especial per als dos nens ferits crítics i els seus familiars", ha assenyalat el primer ministre italià, Mario Draghi, en unes declaracions recollides per l'agència de notícies Ansa. Un camió de Bombers que es desplaçava al lloc del sinistre s'ha accidentat i ha bolcat, però no s'han hagut de lamentar ferits. El telefèric Stresa-Mottarone es va reobrir l'agost del 2016 després d'unes obres de modernització i millora que van costar 4 MEUR. Amb les restriccions de mobilitat per la pandèmia, havia tornat a funcionar tot just fa un mes, el 24 d'abril.