Almenys 13 persones van morir ahir en un accident ocorregut en caure al buit una cabina del telefèric alpí que connecta les estacions de Stresa i Mottarone, a la regió italiana de Piemont (nord), segons els serveis de socors, que van explicar que hi ha tres ferits de gravetat, entre ells dos nens.

El telefèric feia el recorregut des del llac Maggiore fins a la muntanya de Mottarone quan, per causes que estan encara sota investigació, el cable que l’aguantava es va trencar a 300 metres de l’estació d’arribada, a la part més alta del recorregut, on arriba a assolir els 1.400 metres d’altura sobre el nivell del mar. Les operacions de rescat i recuperació van ser enormement complicades perquè la cabina va caure en ple bosc dins d’una àrea particularment inaccessible, fins al punt que un vehicle de bombers que es dirigia a la zona va acabar bolcant com a conseqüència de la dificultat del terreny, sense que es registressin víctimes.

Els dos menors en estat greu, de 9 i 5 anys, van ser traslladats en helicòpter fins a l’Hospital Reina Margarida de Torí, on van ser intervinguts per nombroses fractures i traumatismes. L’accident va tenir lloc a 300 metres de l’estació d’arribada, a Maottarone, i a 1.490 metres d’altitud, quan es va trencar el cable i la cabina es va estavellar contra un bosc.

El telefèric, inaugurat el 1970, recorre un dels trajectes per cable més llargs d’Europa i va reprendre les seves operacions el 24 d’abril, després de la relaxació de les restriccions per la pandèmia de coronavirus. Segons va explicar Il Corriere della Sera, havia estat objecte d’una renovació el 2016, finançada per la regió de Piemont i l’Ajuntament de Stresa, durant la qual els cables van ser sotmesos a una anàlisi magnetoscòpica per confirmar la seva fiabilitat.

«Els testimonis van sentir un fort soroll i després van veure que la cabina retrocedia ràpidament per després precipitar-se en el moment de l’impacte contra el pilar», va explicar l’alcaldessa de Stresa, Marcella Severino.

El ministre d'Infraestructura, Enrico Giovannini, va anunciar que establirà una comissió d'investigació i viatjarà a Stresa avui al matí per decidir la línia d'acció a seguir. El primer ministre del país, Mario Draghi, va expressar «les seves condolences a les famílies de les víctimes».