Liberalitzar les patents de les vacunes anticovid podria salvar centenars de milers de vides, segons defensa en una entrevista Emmanuele Capobianco, el director de Salut de la Creu Roja. Capobianco ha fet aquestes declaracions poc abans d'una assemblea anual de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), on es debatrà aquesta qüestió. «Estic segur que la idea trobarà oposició, però d'això en depenen centenars de milers de vides, és un d'aquests moments en la història en els quals una decisió té conseqüències reals per al món», assegura l’expert de la Federació Internacional de la Creu Roja (FICR).

El secretari general d'aquesta organització pionera en l'ajuda humanitària, Francesco Rocca, expressarà en l'assemblea el seu suport a la proposta, defensada per més de 60 països en desenvolupament, de suspendre les patents de vacunes i tractaments contra la covid amb l'objectiu que la seva producció augmenti i s'abarateixi arreu del món. Si no s'avança cap aquí, «els governs que decideixin avantposar els seus interessos econòmics abans que invertir en la vida tindran una gran responsabilitat», adverteix Capobianco.

Repetir el gest de fa 20 anys

El responsable de salut de la federació recorda que fa 20 anys es va debatre una decisió similar en la comunitat internacional, la d'ampliar l'accés als antiretrovirals, per a combatre una altra pandèmia, la del VIH/SIDA, la qual cosa va permetre la producció de medicaments genèrics més assequibles per als països pobres». Esperem que els líders mundials tornin a ser audaços com llavors i impulsin les reformes necessàries per salvar vides», va insistir.

Els països encara reticents a liberalitzar els fàrmacs contra la covid-19, molts d'ells seus de les farmacèutiques que els produeixen, al·leguen que la protecció de la propietat intel·lectual mitjançant patents és vital per fomentar la recerca de vacunes i teràpies passades, presents i futures. Davant aquest argument, Capobianco recorda que moltes d'aquestes farmacèutiques van finançar en gran part el desenvolupament de les seves vacunes anticovid amb diners públics, i torna a recordar el succeït fa dues dècades perquè se segueixi l'exemple. «Les empreses que llavors van reduir els preus dels fàrmacs contra la sida no van fer fallida, sinó que van continuar amb força el seu negoci», va recalcar.

L’italià alerta que si tot segueix com ara «molts països seguiran sense vacunes anticovid l’any que ve o fins al 2023», la qual cosa no sols seria negativa per a ells, sinó que pot beneficiar el coronavirus en donar-li més possibilitats de mutar a formes potencialment més resistents.