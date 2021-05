Tres investigadors de l’Institut de Virologia de Wuhan, a la Xina, van emmalaltir el novembre del 2019 i van tenir símptomes similars als de la Covid-19, poc abans que esclatés la pandèmia, cosa que sembra de nou dubtes sobre la procedència d’aquest mortífer virus.

Segons relata aquest dilluns The Wall Street Journal, esmentant fonts de la Intel·ligència nord-americana, un informe del Departament d’Estat dels EUA assenyalava que els investigadors xinesos van emmalaltir a la tardor del 2019, prou com per a necessitar atenció hospitalària.

Els seus símptomes, segons aquest informe que es va redactar en els últims dies de l’Administració de Donald Trump, eren compatibles tant amb la Covid-19 com amb malalties estacionals comunes.

La Xina va informar, no obstant, l’Organització Mundial de la Salut que el primer pacient amb símptomes similars als de la Covid-19 es va registrar a Wuhan el 8 de desembre del 2019.

No obstant, és el novembre del 2019 quan molts epidemiòlegs i viròlegs creuen que el SARS-CoV-2 va començar a circular per la ciutat de Wuhan, al centre de la Xina, mentre Pequín manté que el primer cas confirmat va ser un home que va emmalaltir l’1 de desembre.

El rotatiu destaca que l’Institut de Wuhan no ha compartit dades sense processar, registres de seguretat i registres de laboratori sobre el seu extens treball amb coronavirus en ratpenats, que molts consideren la font més probable del virus.

La intel·ligència reforça la creença que el virus probablement es va originar naturalment, a partir del contacte entre animals i humans, van dir les fonts.

Però això no exclou la possibilitat que el virus fos el resultat d’una fuga accidental de l’Institut de Wuhan, on s’estava portant a terme una recerca sobre el coronavirus en ratpenats.

Mentrestant, la Xina ha negat repetidament que el virus s’escapés d’un dels seus laboratoris.

Diumenge passat, indica el diari, el Ministeri de Relacions Exteriors de la Xina va citar la conclusió d’un estudi liderat per un equip de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), després d’una visita a l’Institut de Virologia de Wuhan (WIV) al febrer, que assegurava que una filtració de laboratori era extremadament improbable.

La nova administració del demòcrata Joe Biden es va negar a comentar aquest informe d’intel·ligència, segons el diari, però va dir que totes les teories tècnicament creïbles sobre l’origen de la pandèmia haurien de ser investigades per l’OMS i experts internacionals.

«Continuem tenint seriosos dubtes sobre els primers dies de la pandèmia de la Covid-19, inclosos els seus orígens a la República Popular de la Xina», va dir una portaveu del Consell de Seguretat Nacional al rotatiu.