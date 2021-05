Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea estudiaran en la reunió d'aquest dilluns a Brussel·les possibles sancions contra el règim de Bielorússia per forçar l'aterratge a la capital bielorussa, Minsk, d'un vol de Ryanair per detenir Román Protasevich, un periodista dissident. Després de l'incident, l'Alt Representant, Josep Borrell, ha reclamat l'alliberament "immediat" de Protasevich i ha alertat que "la Unió Europea considerarà conseqüències a aquesta opció", incloses possibles "mesures contra els responsables" de l'acció. L'avió viatjava d'Atenes (Grècia) a Vílnius (Lituània) i va aterrar a Minsk després d'un avís per presumpta amenaça de bomba. En aterrar, les autoritats bielorusses esperaven Protasevich per detenir-lo.

Borrell ha dit aquest dilluns a través d'un comunicat que l'aterratge forçat de l'avió a Minsk per detenir Protasevich és un "pas inadmissible". "És un altre intent flagrant de les autoritats bielorusses de silenciar totes les veus de l'oposició", ha subratllat l'Alt Representant, que ha demanat una investigació internacional sobre l'incident.