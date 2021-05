La mare d'un nen d'11 anys que pateix autisme ha denunciat a un home que presumptament la va agredir, la va sacsejar i la va tirar a terra al Parc Warner, després que aquesta li recriminés que insultés al menor en una de les atraccions del complex situat en el municipi madrileny de San Martín de la Vega.

El succés va ocórrer la tarda del passat 2 de maig quan la dona, Mayte, i el seu fill, Jimmy, van acudir al parc d'atraccions juntament amb altres amics, segons avança El País i han confirmat a Efe fonts de l'Associació ProTGD, entitat sense ànim de lucre que té com a fi promoure la qualitat de vida de les persones amb autisme i les seves famílies.

Tant el nen com els seus amics comptaven amb un passi especial que la Warner ofereix a les persones amb discapacitat perquè tinguin prioritat en l'accés a les atraccions.

En una d'elles, on la mare no va pujar per vertigen, l'home denunciat, d'entre 40 i 50 anys, va preguntar als menors i als acompanyants per què tenien aquest passi. "Sí, sí .. Jo també sóc mongolito com tu", els va dir aquest individu que estava acompanyat d'altres dues persones.

En baixar de l'atracció, Jimmy va explicar a la seva mare la situació, però no li va donar molta importància.

No obstant això, moments després en el teatre del recinte es van tornar a trobar i es van asseure en un lloc "més o menys pròxim".

Aquesta situació va provocar que el nen entrés en un estat de nervis, ja que no parava d'assenyalar a l'individu i dir "aquí està l'home dolent".

Al final de l'espectacle la dona li va retreure a l'home les seves paraules, i aquest, sense articular paraula, la va empènyer i la va tirar a terra. Posteriorment, la víctima es va encarar amb l'home, qui la va sacsejar i la va tornar a tirar a terra, i, en colpejar-se la cara, va perdre el coneixement.

Amb les imatges de l'agressió i el comunicat de lesions, Mayte es va dirigir a aquesta associació dos dies després per demanar ajuda i col·laboració.

El passat 13 de maig estaven totes les parts citades per a un judici ràpid, però la metge forense va determinar en el seu informe que el cas era més greu i tant el jutge com la fiscal van derivar el succés a la Sala penal.

La coordinadora de l'Associació ProTG, Ana Vidal, ha explicat a Efe que "no és habitual" aquest tipus de pallisses, si bé assegura que aquest col·lectiu sí que pateix "agressions verbals o situacions discriminatòries en moltes ocasions".

Ha opinat, a més, que les persones autistes són més "carn de canó", ja que és una discapacitat que no té cap "tret físic".

Vidal ha subratllat la importància de les campanyes de protecció i sensibilització, i ha retret que fins i tot "alguns polítics" expressin la paraula "autista" de manera negativa en el Congrés dels Diputats.

La coordinadora ha destacat que aquest succés es va produir en un entorn "familiar d'entreteniment" on també existeixen persones amb "zero empatia, zero comprensió i zero respecte".

Per a Vidal, la visibilització d'aquesta agressió és una "estirada d'orelles a la societat" perquè siguem "més empàtics" i no es "jutgi tot just començar". "Els drets són els mateixos que els de qualsevol altra persona. No es pot utilitzar com a arma llancívola", ha advertit.