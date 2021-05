Les més grans maniobres militars que es realitzen a l’Àfrica tindran lloc al juny davant de Canàries. Els EUA i el Marroc, al costat d’altres països però sense la presència d’Espanya, desenvoluparan un desplegament aclaparador de recursos en els exercicis anomenats Lleó Africà, previstos entre el 7 i el 18 de juny. La principal particularitat en aquesta ocasió és que una bona part de les maniobres se celebraran per primera vegada al territori del Sàhara Occidental, concretament a la localitat de Mahbes, propera a la frontera amb Algèria, davant dels campaments de refugiats de Tindouf, i a Dajla, l’antiga Villacisneros, al sud del territori sahrauí. Un altre escenari serà Tan Tan, al sud del Marroc, un dels punts més propers a les costes canàries.

Aquestes maniobres arriben en un dels moments més complexos i conflictius de les relacions entre Espanya i el Marroc. Quan encara no s’han oblidat les imatges de milers de migrants marroquins entrant a Ceuta i la indignació del govern alauita per l’acollida a Espanya del líder d’el Front Polisario, Brahim Gali, els exercicis són tota una declaració de força per part del règim de Mohamed VI al territori de l’antiga colònia espanyola amb el suport inequívoc dels EUA, després del reconeixement de la sobirania de Rabat sobre el Sàhara quan Trump encara estava a la CasaBlanca.

Per part seva, el ministre d’Afers Exteriors marroquí, Nasser Bourita, va acusar Espanya de ser responsable de «crear» la crisi oberta per la presència a territori espanyol del líder del Front Polisario per després voler que l’assumeixi la Unió Europea. «Espanya no va consultar Europa abans de prendre decisions que afecten els interessos del Marroc. Espanya no va consultar Europa abans d’incomplir els criteris Schengen per acceptar l’entrada fraudulenta d’una persona buscada per la justícia espanyola. Espanya ha creat una crisi i vol ara que l’assumeixi Europa» va afirmar Bourita, segons Europa Press.

Acte de Vox prohibit a Ceuta

D’altra banda, la Delegació del Govern a Ceuta va prohibir un acte que volia celebrar ahir el líder de Vox, Santiago Abascal, a la ciutat autònoma, així com les mobilitzacions convocades precisament per la presència del líder ultra, al·legant que podien suposar «un risc per a la seguretat ciutadana» i podien «tensar més la situació». Tot i la prohibició, Abascal es va desplaçar fins a Ceuta, on la policia va haver d’impedir que l’hotel on s’allotjava fos assaltat per unes 50 persones.