La Franja de Gaza encara el futur amb incertesa una altra vegada. I en aquesta ocasió, els ciutadans ho fan una mica més sols. Amb les seves pròpies mans escombren les runes i la destrucció que han deixat onze dies de bombardejos israelians. Mentrestant, Israel i la comunitat internacional es plantegen alternatives per fer arribar l’ajuda humanitària i el material per a la reconstrucció sense que passi per les mans de Hamas, que governa de facto a aquest territori. La milícia palestina presumeix convençuda de la seva victòria davant l’Estat hebreu.

«El pensament no mor», assegura un cartell groc sobre les runes. Sota aquestes lletres escarlates en àrab, agafen pols desenes de milers de llibres de l’editorial Samir Mansour. La setmana passada, un atac aeri israelià va destrossar la llibreria més gran de la Franja, deixant-la òrfena de literatura. Però una iniciativa ciutadana de crowdfunding treballa per tornar-la a la vida. De moment, ja porten més de 100.000 dòlars (81.897 euros) recaptats en només quatre dies. Encara que a Gaza li falten anys i centenars de milions de dòlars per ser el territori empobrit que era fa només 15 dies.

Els atacs aeris israelians van destruir més de 1.000 habitatges i unitats comercials i van deixar més de 750 inhabitables. Disset clíniques i hospitals van resultar danyats, al costat de l’única planta de producció d’electricitat i les xarxes de subministraments. Això ha afectat 800.000 persones, o gairebé la meitat de la població, que pateixen un difícil o inexistent accés a l’aigua potable.

També l’educació s’ha vist afectada amb més de 50 escoles danyades. La resta estan sent usades per acollir les persones desplaçades. Segons l’ONU, més de 100.000 persones han hagut d’abandonar les seves llars. Per part seva, les redaccions de 33 mitjans de comunicació i 75 edificis oficials s’han vist seriosament danyats. «A mesura que el dany físic a Gaza es fa visible, no hem de perdre de vista el dany infligit a les persones», va tuitejar dissabte Matthias Schmale, director a Gaza de l’agència de l’ONU per als refugiats palestins.

Davant d’un paisatge desolador, els esforços per reconstruir-lo no són immediats. Tant Israel com la comunitat internacional expressen la seva preocupació davant el risc que els materials per a la reconstrucció siguin usats per Hamas per a la seva xarxa de túnels o les seves fàbriques de coets. «És molt complicat», va reconèixer el ministre de Defensa israelià, Benny Gantz. «Es necessita ciment per construir, i entenem que una mica va als túnels», va afegir, alhora que va destacar que tota ajuda, excepte la humanitària, estarà condicionada a l’alliberament dels captius israelians.