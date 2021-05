Mentre el Tribunal Suprem acaba de preparar el seu informe sobre els indults dels condemnats del procés, que s’espera de manera imminent, el Govern va fent passos per preparar el terreny de cara a una millor comprensió de la decisió que adopti. El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, a la proposta del qual resoldrà el Consell de Ministres la mesura de gràcia, va demanar ahir «serenitat» i «naturalitat» es concedeixin o no i, en el primer cas, es faci de forma parcial o total.

En un esmorzar organitzat per Nueva Economía Fórum, Campo, que és jutge de carrera, va explicar que seria irresponsable avançar quin serà el criteri de l’executiu sense ni tan sols haver rebut l’informe del Suprem sobre els indults demanats per als condemnats. Tant el de l’alt tribunal com el del ministeri públic són preceptius, però cap és vinculant. Malgrat això, el percentatge dels concedits amb els dos dictàmens en contra és ínfim.

Tot i que tota la tramitació s’ha realitzat pràcticament en bloc, el ministre va explicar que «cada expedient serà diferent» i que comptarà amb el corresponent dictamen del ministeri públic, l’Advocacia de l’Estat i del mateix condemnat, si ha cregut convenient respondre a l’últim tràmit d’al·legacions concedit per l’alt tribunal.

«Per tant, serenitat, cal esperar, i quan el Tribunal Suprem informi es valoraran una per una les diferents circumstàncies que es presenten i elevaré la proposta al Consell de Ministres, allà hi haurà un debat, evidentment, i es veurà la posició del Govern», va dir Campo. «Són instruments que estan previstos en la llei des del 1870 i, per tant, cal veure’ls amb naturalitat, siguin favorables o desfavorables, parcials o totals, ningú s’ha d’espantar dels instruments previstos normativament», va afegir de forma didàctica.

Malgrat el to que va fer servir el ministre, totalment reticent a avançar el sentit de la decisió del Consell de Ministres, el secretari general del PP, Teodoro García Egea, es va afanyar a insistir que en cas que es concedeixi la mesura de gràcia als condemnats del procés recorreran la decisió davant el Tribunal Suprem. El seu partit confia en el Suprem, perquè la sala contenciosa de l’alt tribunal va anul·lar el concedit a un conductor kamikaze que va matar una persona pel Govern del PP. Per la seva banda, el portaveu del Comitè d’Acció de Vox, Jorge Buxadé, va respondre al ministre de Justícia que no acceptarà «amb naturalitat» la concessió de l’indult i va amenaçar de convocar mobilitzacions si aquesta acaba sent la decisió del Govern de Pedro Sánchez.