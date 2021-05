Itàlia continua commocionada pel tràgic accident que diumenge va causar la mort de 14 persones, entre elles diversos nens, després de trencar-se el cable que subjectava un vagó d’un telefèric a Stresa, als Alps. La justícia ja està investigant sobre la base d’un homicidi múltiple involuntari. Segons els primers indicis, la causa va ser un inesperat tall del cable que arrossegava la cabina. «El cable s’ha trobat clarament tallat a terra», va explicar Olimpia Bossi, fiscal de Verbania, que porta el sumari.

Després del tall, s’hauria d’haver disparat automàticament el fre d’emergència, però no va ser així. «No ha funcionat», va explicar la fiscal. «Hem sentit un cop i un grinyol com una cosa que relliscava contra un metall», van assegurar uns joves que es trobaven escalant per la zona.

L’únic supervivent és un nen de nacionalitat israeliana de 5 anys, que es troba greument ferit a l’H¡gospital de Torí. Segons mitjans locals italians, el petit pateix diversos traumes al tòrax, a l’abdomen i al crani i diverses fractures a les cames. Va ser traslladat al costat d’un altre petit de 9 anys que finalment va morir a causa de les ferides.

Entre les víctimes «hi ha alguns estrangers, però les operacions d’identificació encara estan en marxa», va assegurar el tinent coronel Giorgio Santacroce, comandant de la unitat operativa dels Carabinieri de Verbania. Encara que no s’han facilitat detalls sobre els morts, alguns mitjans parlen de la presència de turistes alemanys. «He vist de tot, però això mai», va afirmar Cristiano l’Altrella, el primer socorrista que va arribar al lloc. «Hi havia persones molt lluny de la cabina, com si haguessin sortit expulsades», van explicar altres socorristes.

El telefèric havia estat sotmès a una revisió completa el 2016 i des de llavors una vegada a l’any es controlaven els cables de l’estructura. «El resultat va ser sempre positiu», va comunicar l’empresa Leitner.