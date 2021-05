El debat entre economia i salut és constant des que va esclatar la pandèmia. Ha protagonitzat llargs articles acadèmics, intenses discussions al Govern central i crispades campanyes electorals, com la recent a la Comunitat de Madrid. El frec va tornar a aflorar ahir, arran de l’obertura de les fronteres espanyoles als viatgers del Regne Unit, que podran entrar sense necessitat de presentar una PCR negativa o prova de vacunació. Alemanya, en canvi, va en sentit contrari: a causa de la variant índia, que es tem que sigui encara més contagiosa, cosa que de moment no està provat, el país centreeuropeu va anunciar diumenge que es tancava als britànics. França es planteja fer el mateix.

Però Espanya és diferent. El Govern de Pedro Sánchez té dipositades enormes esperances en la reactivació del turisme, un sector que solia generar més del 12% del PIB i gairebé un 13% de l’ocupació. Aquí els britànics tenen un paper imprescindible. El 2019, últim any abans del coronavirus, 18 dels 84 milions de visitants van arribar des del Regne Unit. Les previsions de l’executiu passen per recuperar entre el 60% i el 70% d’aquesta xifra global quan finalitzi 2021. Itàlia, Portugal i Grècia, els competidors d’Espanya dins d’Europa a l’hora d’atreure viatgers britànics, no han arribat tan lluny en l’obertura de fronteres. Segueixen demanant un test negatiu.

«Necessitem els turistes britànics com l’aire. El Regne Unit és el nostre principal país emissor de turistes. Sense el turisme, no hi haurà recuperació econòmica», expliquen fonts del Ministeri d’Indústria, Consum i Turisme.

«Espanya està encantada d’acollir als turistes britànics que vulguin venir al nostre país», va assenyalar Sánchez divendres, després d’anunciar que el Regne Unit i el Japó passaven a ingressar a la llista de països considerats segurs, que inclou Austràlia, Israel, Nova Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sud, Tailàndia i la Xina. Un dia abans, l’organisme que gestiona la sanitat a Anglaterra havia comunicat que el nombre de malalts per la variant índia havia passat en un setmana de 1.313 casos a 3.424, provocant que alguns científics concloguessin que la mutació anava camí de convertir-se en predominant.

Joan Caylà, de la Societat Espanyola d’Epidemiologia, relativitza l’impacte que pot portar amb si l’arribada sense control de britànics. Compara la incidència acumulada de Regne Unit, situada al voltant de 40 casos per cada 100.000 habitants, amb la d’Espanya, que ronda els 135. «La situació a la Gran Bretanya és molt bona. El risc, a dia d’avui, és més gran per als britànics que vinguin a Espanya. La possibilitat que arribin aquí infectats és molt menor», explica Caylà, que considera més perillosos els desplaçaments de, per exemple, ciutadans de Madrid, amb una incidència de 227, a la Comunitat Valenciana, que amb 30 registra les xifres més baixes de tot Europa.

«En aquesta decisió hi intervenen més els factors polítics i econòmics que els científics», afegeix Benito Almirall, cap de Malalties Infeccioses a l’Hospital Vall d’Hebron, que apunta també als nivells de vacunació al Regne Unit, molt superiors als de la UE.

Per aquest motiu, mentre Espanya exhorta els turistes britànics perquè vinguin, el Regne Unit els demana tot el contrari. «No hi aneu», diu als seus ciutadans. Espanya continua formant part de la llista taronja del Govern de Boris Johnson. Qualsevol britànic que viatgi al país haurà pagar-se una PCR en les 72 hores prèvies al seu vol de tornada al seu lloc d’origen, així com guardar una quarantena de deu dies i sotmetre’s altres dos tests més en la segona i vuitena jornada.

Aquest incòmode i costós horitzó postvacacional (el preu de totes les proves arriba als 200 euros, com a mínim) pot desincentivar l’arribada de turistes del Regne Unit, així que la ministra d’Indústria, Reies Maroto, fa dies que reclama a l’executiu britànic que col·loqui Espanya en la llista verda, on ja es troben Portugal i Grècia. De moment, sense èxit. La secretària d’Estat d’Empresa, Anne-Marie Trevelyan, va instar ahir a no trepitjar sòl espanyol.

«Si l’objectiu és que vinguin turistes, obrir restriccions et col·loca en primera línia», explica José Martínez Olmos, secretari general de Sanitat del 2005 al 2011 i professor de l’Escola Andalusa de Salut Pública. «Però si no controles la pandèmia ni enforteixes la detecció precoç i la prevenció, com tinguis un brot, perds el prestigi -alerta-. I els turistes, de la mateixa manera que vénen, se’n van».