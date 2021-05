El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat aquest dimarts que adoptarà la decisió sobre els indults als presos independentistes d'acord amb els valors constitucionals de la "concòrdia, el diàleg, l'entesa, la superació d'una crisi que va esquerdar la societat catalana, el retrobament" i la "convivència", i no sobre els de la "revenja" i la "venjança". Ha retret al PP que anunciï una batalla política sobre aquesta qüestió. "Jo vaig donar suport a l'aprovació del 155 que suspenia l'autonomia de la Generalitat per defensar la integritat territorial del país i perquè vaig entendre que era una qüestió d'Estat", ha recordat, i "tant de bo tingués la lleialtat que Mariano Rajoy va rebre del PSOE".

"Tots els polítics", han de buscar "superar fractures, i construir concòrdia i convivència" Pedro Sánchez

Sánchez ha fet aquestes manifestacions a la roda de premsa posterior al Consell Europeu, on ha afirmat que és "molt important mirar al futur, aprendre dels errors i abraçar els valors constitucionals, i no quedar-nos atrapats en la revenja quan estem parlant d'una crisi que va esquerdar el conjunt de la societat catalana i espanyola"."Malgrat que hi ha partits polítics i persones que legítimament defensen altres tesis, jo crec que entre els valors constitucionals no hi ha ni la revenja ni la venjança, i sí que hi ha la concòrdia, l'entesa, el diàleg, el respecte a les lleis i a la constitució". Preguntat per unes declaracions de l'octubre del 2019 en què apostava perquè es complissin íntegrament les penes, ha insistit que la Constitució no té entre els seus valors "la revenja", sinó "el diàleg", i ha recordat que "tots els polítics", han de buscar "superar fractures, i construir concòrdia i convivència".

Reunió amb Aragonès abans de la taula de diàleg

El president espanyol també ha apuntat que té la determinació de reunir-se amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, de la mateixa manera que ho fa amb tots els presidents autonòmics un cop nomenats. Ha demanat que no es facin especulacions sobre si aquesta reunió de presidents ha de ser anterior a la de la taula de diàleg, perquè la trobada amb Aragonès a La Moncloa "és d'obligat compliment i de respecte institucional".

En aquest marc ha recordat que l'última reunió de la taula de diàleg es va celebrar fa 15 mesos i va quedar paralitzada després per la pandèmia i per la "inestabilitat política i institucional que va patir Catalunya". Per tant, ha afirmat, un cop se celebri la reunió entre presidents "celebrarem la taula de diàleg, perquè el govern espanyol té la ferma intenció de propiciar el retrobament entre catalans, i també entre els catalans i el conjunt de compatriotes". En tot cas ha recordat a les forces independentistes que igual que hi ha d'haver un diàleg entre governs també hi ha d'haver un diàleg entre formacions al Parlament de Catalunya amb "els qui no comparteixen full de ruta independentista".

Reforma del delicte de sedició

Sánchez també ha defensat la necessitat de reformar el Codi Penal sobre el delicte de sedició. Segons ha apuntat, cal extreure "lliçons" de la crisi del 2017, "i una d'elles és que tenim un Codi Penal que en algunes qüestions és molt aliè al que dicten per aquest tipus de delictes democràcies consolidades". Per tant, ha dit, "el debat a les Corts ha de ser com actualitzem el Codi Penal en aquest tipus de delictes".

Campo: "Estudiarem les peticions una a una"

Mentre Sánchez feia aquestes manifestacions des de Brussel·les, el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha respost una pregunta del PP a la sessió de control al Senat. Campo ha assegurat que el seu govern estudiarà les peticions "una a una" quan el Tribunal Suprem li presenti l'informe.

La senadora del PP Cristina Ayala ha acusat el govern de Sánchez de pretendre que els ciutadans "oblidin" que les forces independentistes van conculcar la llei mitjançant la "violència i l'alçament públic i tumultuari". "Ells diuen que ho tornaran a fer i la seva resposta són els indults", ha dit la senadora popular. Campo li ha respost recordant-li el "respecte a les lleis". "Vostè s'imagina que estaria dient del ministre de Justícia si estigués avançant els indults?" li ha preguntat. El ministre ha retret al PP que no respecti el procediment. "Cada dia s'assemblen més a altres", ha sentenciat.