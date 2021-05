La deposada líder birmana, Aung San Suu Kyi, va comparèixer ahir davant un tribunal per primera vegada des del cop d’Estat, després de més de tres mesos d’arrest, i va reafirmar la legitimitat del seu partit, la Lliga Nacional per la Democràcia (LND). Un dels seus advocats va confirmar que va poder reunir-se per primera vegada en persona amb la deposada consellera d’Estat i ministra d’Exteriors, que no ha estat vista en públic des del seu arrest l’1 de febrer.