Un tribunal als Països Baixos ha obligat la petroliera Shell a reduir un 45% les emissions contaminants pel 2030. La justícia holandesa ha donat la raó a set ONG assegurant que la companyia és responsable d'una part considerable de les emissions i que ha de contribuir a lluitar contra el canvi climàtic. És la primera vegada que un tribunal obliga una petroliera a reduir les seves emissions i pot marcar un precedent per a noves demandes contra companyies pel canvi climàtic.

"Aquesta és una victòria monumental per al nostre planeta, per als nostres fills i un gran salt cap a un futur habitable per a tothom", ha celebrat Donald Pols, director de Friends of the Earth, una de les entitats que va presentar la demanda contra Shell.