Comença l’era Biden per al Pròxim Orient. El secretari d’Estat nord-americà, Antony Blinken, va iniciar ahir la seva primera gira per la regió. Després de l’escalada de violència entre Hamas i Israel, Blinken busca reforçar l’alto el foc i organitzar l’ajuda humanitària per a Gaza, tot i que no té intencions de reprendre les converses de pau. Jerusalem va ser el seu primer destí després d’una intensa nit d’arrestos massius per part de la policia israeliana pels disturbis a Jerusalem i les ciutats mixtes.

«He estat enviat pel president Joe Biden per demostrar el compromís dels Estats Units amb la seguretat d’Israel i començar a treballar per aconseguir seguretat i reduir les tensions a Cisjordània i Jerusalem», va explicar Blinken davant els periodistes després de la reunió amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Després de visitar Jerusalem, es va desplaçar a Ramal·la, on es va reunir amb el president palestí, Mahmud Abbàs. Blinken té previst viatjar també a El Caire i Amman.

Sense parlar amb Hamas

Amb la seva visita, Blinken espera treballar en la distribució de l’ajuda humanitària per a Gaza assegurant que el material no arribi a mans de Hamas. Tot i que l’objectiu del secretari d’Estat és consolidar l’alto el foc, no té previst reunir-se amb una de les parts del conflicte. Els Estats Units consideren Hamas una organització terrorista i no parlen directament amb la milícia. Durant aquestes setmanes, han fet servir Egipte com a intermediari per evitar comunicar-se directament amb el moviment islamista.

El secretari d’Estat dels EUA va confirmar els avenços per reobrir el consolat a Jerusalem com un gest d’acostament als palestins. Encara que l’Administració Biden és més propera als palestins que la seva predecessora, no hi ha cap intenció de tancar l’Ambaixada a Israel ubicada a la ciutat santa per Donald Trump.

Blinken va insistir en la importància de canalitzar els esforços de reconstrucció amb l’Autoritat Palestina. Poca objecció va posar en el paper residual d’Abbàs en la recent escalada, la seva pèrdua de legitimitat després de la cancel·lació dels primers comicis en 15 anys i l’autoritarisme amb què governa la Cisjordània ocupada. Amb la visita de Blinken, Abbàs intentarà reafirmar el seu poder i l’esfera d’influència de la seva minvada autoritat.

Alhora que va insistir en el dret d’Israel a defensar-se, Blinken va aclarir que la seva visita a Ramal·la busca «reconstruir les relacions dels Estats Units amb el poble palestí i l’AP».