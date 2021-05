El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública ha plantejat als sindicats la seva primera proposta per acabar amb l’abús de la temporalitat existent a l’Administració. El seu plantejament és que, per evitar l’estancament de l’eventualitat, qualsevol interí que entri a l’Administració i acumuli més de tres anys en una mateix lloc sigui destituït automàticament en excedir aquest termini. Així consta en un esborrany al qual ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, i que ha generat malestar entre les centrals. Aquesta primera proposta exclou els eventuals que ja estiguin ocupant un càrrec i no inclou cap dret a indemnització per als hipotètics futurs cessats. El ministeri no va voler fer comentaris sobre aquest primer esborrany.

A Espanya hi ha actualment, segons les últimes dades de l’INE, un total d’1,03 milions de treballadors del sector públic amb un contracte temporal. Són el 30,4% del total d’assalariats del sector públic. El Govern ha promès a Brussel·les que part de les reformes que emprendrà i que acompanyaran el desplegament dels fons europeus aniran destinades a retallar aquesta elevada temporalitat. Una pràctica ja condemnada per instàncies europees i qualificada d’abús. El seu primer moviment està enfocat a no generar nous interinatges que acabin en abús.

Les negociacions amb les centrals ja han començat, seguint el termini que el mateix ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, es va marcar: l’última setmana de maig. La primera carta està a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Iceta planteja reformular-lo per obligar les administracions a complir amb les ofertes públiques d’ocupació. I, «si no compleix l’anterior, transcorreguts tres anys des del nomenament es produirà el cessament del funcionari interí, sense que pugui cobrir aquesta vacant en el termini d’un any», segons l’esborrany .

Iceta el que planteja als sindicats és tallar la continuïtat de les noves carreres d’interinitat i evitar que una persona entri com eventual i es perpetuï en el lloc. I, paral·lelament, que un cop superats aquests tres anys, aquesta mateixa persona o una altra que vingués a exercir les mateixes funcions tornés a ocupar aquest mateix lloc. Això ha estat avalat pel Tribunal de Justícia de la UE com una prova d’abús de la temporalitat.

Any de penalització

Aquest any de vacant forçada servirà de penalització per a les administracions implicades (i per a les seves plantilles). Durant aquest termini s’hauran de repartir la càrrega de treball que abans assumia aquest interí entre les plantilles existents. Les que actualment tenen les cotes d’interinitat més elevades són les comunitats autònomes, responsables de serveis com la sanitat o l’ensenyament. Segons càlculs de l’executiu, el 36,7% dels empleats públics que treballen per a les autonomies són temporals. En el cas de les universitats, aquest percentatge s’eleva fins al 44,7%.