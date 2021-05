Amb algunes marques a la cara i en evident estat de tensió. Així va ser mostrat, per primera vegada des de la seva detenció a l’aeroport de Minsk diumenge passat, el periodista bielorús Roman Protasevich. «Estic cooperant amb la investigació i he confessat haver organitzat disturbis massius a la ciutat de Minsk», va assegurar el dissident en una breu declaració de només mig minut de durada. Poc després de difondre’s la gravació per la televisió estatal bielorussa, tant dirigents polítics de la UE com companys del detingut van expressar la seva por que la confessió gravada en realitat hagués estat obtinguda pels interrogadors mitjançant tortura.

Les paraules de l’opositor davant la càmera van ser pronunciades de memòria i sense entonacions. Protasevich va afirmar que «l’actitud dels empleats» del Ministeri d’Interior cap a la seva persona estava sent «tot el correcte possible i d’acord amb la llei». A més, va revelar el seu parador, el «centre de detenció número 1 de Minsk».