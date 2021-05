Els caps d’Estat i de Govern de la Unió Europea s’han compromès a donar a tercers països abans que acabi l’any «almenys 100 milions» de vacunes amb l’objectiu d’accelerar la vacunació global i ajudar els països amb baixos ingressos a impulsar la immunització, tal com van anunciar durant la cimera de sanitat del G-20 celebrada divendres passat a Roma. Els Vint-i-set també es comprometen a ajudar altres països a desenvolupar la seva capacitat de producció.

L’impacte de la pandèmia només es contindrà a través d’una resposta global. La UE és l’exportador més gran de vacunes contra la Covid-19 del món i continuarà els seus esforços per augmentar la capacitat de producció mundial i complir les necessitats mundials», assenyala el document de conclusions que finalment esmenta el compromís a entregar «almenys 100 milions de dosis» el 2021 als països en dificultats, una promesa que havia generat certs dubtes a causa dels continus retards en l’entrega de vacunes i els problemes amb laboratoris com AstraZeneca i Johnson&Johnson.

Del volum promès, 75 milions corresponen a les vacunes que donaran tres països: Itàlia, segons va anunciar el Govern divendres passat, regalarà 15 milions de dosis mentre que França i Alemanya entregaran 30 milions d’antídots cada un. El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, també va anunciar durant la cimera iberoamericana d’Andorra la intenció d’Espanya de donar 7 milions d’antídots quan s’assolís el 50% de població vacunada. L’anunci coincideix amb l’acceleració a Europa del ritme de vacunacions. Fins al 30 de maig, està previst que les farmacèutiques entreguin a la UE un total de 300 milions de dosis de les quals s’espera l’administració de 245 milions.

Més vacunes per a Espanya

La ministra portaveu, María Jesús Montero, va anunciar ahir que Espanya rebrà 93,96 milions de dosis de vacunes de Pfizer per a fer front a la covid entre desembre de 2021 i juny de 2023, una quantitat que «és aproximadament el doble de la població diana, per la qual cosa es dividirà en dos anys».

Montero va recordar que la vacuna de Pfizer va ser la primera a ser autoritzada a la UE i de les primeres a demostrar la seva capacitat de poder augmentar la producció i flexibilitzar les dates de lliurament previstes per als diferents països, «per la qual cosa està servint per a impulsar la campanya de vacunació tant a Europa com a Espanya».