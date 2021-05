El Ministeri de Sanitat ha informat que 4 persones que havien rebut vacunes d'AstraZeneca han mort a Espanya per esdeveniments trombòtics. Dels prop de 5 milions de dosis administrades del vaccí anglosuec s'han confirmat 20 casos de trombos -que el Ministeri atribueix a la vacuna- entre ells els de les 4 víctimes. Sanitat ha donat aquestes xifres en plena polèmica per la vacunació de persones de menys de 60 anys de col·lectius essencials que van rebre la primera dosi d'AstraZeneca. El Consell Interterritorial de Salut va decidir que es completaria la pauta amb Pfizer, i només si la persona s'hi negava se li administraria AstraZeneca. A la pràctica, el primer dia de vacunació del col·lectiu, la tria del vaccí britànic ha estat majoritària.

Entre les 20 persones amb casos de trombosi hi va haver una cinquena mort, que encara està en estudi. Entre les quatre víctimes hi ha la del militar de 35 anys que va morir el 23 d'abril per trombosis l'endemà d'haver estat vacunat. El Ministeri calcula que vacunar amb Pfizer evita una mort per trombosi per cada milió d'habitants. També ha explicat que amb Pfizer i Moderna hi ha hagut alguns casos però, segons indica, no es poden atribuir a la vacuna.Un altre missatge que ha volgut transmetre el Ministeri, que la titular de la cartera, Carolina Darias, ja havia transmès en rodes de premsa anteriors, és que per a la tercera dosi de reforç, que cada vegada sona amb més força, des de la UE aposten per vacunes com Pfizer, amb tecnologia d'ARN missatger. Per tant, afegeixen que en cas que finalment calgui tercera dosi no serà d'Astrazeneca, és a dir que inevitabelment hi haurà barreja de vacunes.

A banda el Ministeri ha criticat les Comunitats Autònomes que recomanen AstraZeneca, tot recordant que la tria de Pfizer es va acordar al Consell Interterritorial de Sanitat i que, per tant, és de compliment obligat. També ha destacat que hi ha mitjans de comunicació que només treuen experts que recomanen AstraZeneca.En tot cas, les mateixes fonts han reconegut que hi ha hagut un problema de comunicació, i tornen a insistir que no es tracta d'escollir lliurement, sinó que AstraZeneca només es posa "en casos excepcionals" per evitar que algú no es vulgui vacunar.Finalment, des del Ministeri s'ha explicat que l'Institut Carlos III farà un altre estudi per saber el resultat d'administrar una segona dosi d'Astrazeneca als menors de 60 anys. En un primer estudi sobre la mescla de vaccins, el Combivacs, es va arribar a la conclusió que la tècnica era segura. L'informe va rebre crítiques pel fet que es va fer amb una mostra de 600 persones.