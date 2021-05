El Govern polonès vol incentivar la vacunació voluntària contra la Covid-19 amb premis en metàl·lic de fins a 223.00 euros, el sorteig d’un cotxe i recompenses per als districtes amb les taxes de vacunació més altes. Els sortejos, que seran gestionats per l’empresa estatal d’apostes «Totalizator Sportowy», repartiran uns 31 milions d’euros en metàl·lic, cotxes híbrids i escúters elèctrics. Des del mes de juliol es premiarà aleatòriament una de cada 2.000 persones vacunades amb uns 112 euros, cada setmana es repartiran dos premis d’11.200 euros, dues vegades al mes s’entregaran 11.200 euros i se sortejarà un cotxe híbrid. ka campanya inclou entre els participants tant les persones ja vacunades com els que es vacunin a partir d’ara, i culminarà amb la rifa de dos premis d’uns 223.000 euros. A més, els primers 500 districtes que aconsegueixin vacunar el 75% de la població rebran 22.300 euros, i s’atorgaran 223.000 euros a les ciutats amb més taxa de vacunats a cada regió.