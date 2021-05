Col·lectius de sanitaris d’arreu d’Europa han convocat mobilitzacions en defensa de la sanitat pública per a aquest dissabte 29 de maig. La jornada de protestes a escala europea es farà sota el lema «SOS internacional per a la salut: recursos per una atenció sanitària per a tothom». A Catalunya, les plataformes La Capçalera i Marea Blanca de Catalunya han convocat mobilitzacions per respondre a la crida que van fer el passat abril col·lectius de treballadors francesos, belgues, holandesos i italians. Els professionals de tot Europa alerten que la pandèmia ha accelerat la crisi de la sanitat pública.