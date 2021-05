Tota proposta de pressupost és un full de ruta, un document polític que s’interpreta com un exercici d’aspiracions. La que va presentar ahir el president dels Estats Units, Joe Biden, es marca com a destí un país social i econòmicament més just i menys desigual, posat al dia en matèria d’infraestructures, compromès en la lluita contra el canvi climàtic i disposat a mantenir la seva puixança i competitivitat davant altres nacions. Els comptes per a l’any fiscal 2022 que arrenca l’1 d’octubre i que el demòcrata ha enviat al Congrés contemplen una despesa de sis bilions de dòlars, una inversió federal sostinguda sense precedents als EUA des de la Segona Guerra Mundial i que s’elevaria fins a 8,2 bilions de dòlars el 2031. Posen en marxa ara un complex i llarg procés de negociacions a les Cambres, on es pot donar per garantit que es transformaran, reduiran o fins i tot desapareixeran moltes de les partides plantejades.

Ho faran especialment davant els reptes i la resistència dels republicans, preocupats ara per la inflació i oposats a la gran expansió de despesa per l’augment del dèficit (fins a 1,3 bilions anuals la dècada vinent) i el deute (que aconseguiria un 117% del valor de l’economia per a 2031).