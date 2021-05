El primer ministre britànic, Boris Johnson, va expressar ahir la seva «plena confiança» en el ministre de Sanitat, Matt Hancock, la dimissió de la qual demana l’oposició laborista per haver presumptament mentit durant la gestió de la pandèmia en 2020.

«El primer ministre té plena confiança en el ministre de Sanitat i continuarà treballant amb ell per a protegir la salut pública i salvar vides», va afirmar un portaveu del cap del Govern, que ha estat acusat així mateix pel seu exasesor, Dominic Cummings, d’haver causat «morts innecessàries» pel seu inepte maneig de la crisi.

La «número dos» del Partit Laborista, Angela Rayner, va reclamar dijous la dimissió de Hancock entre indicis que «ha enganyat i mentit intencionadament» sobre mesures preses pel seu ministeri, la qual cosa ell nega.

Cummings, que va renunciar com a assessor el novembre passat, va afirmar el dimecres en el Parlament que Hancock hagués hagut de ser destituït «almenys 15 o 20 vegades» per les seves constants mentides a l’Executiu, entre les quals va citar prometre al març de l’any passat, i incomplir (fins molt després), que els ancians hospitalitzats serien sotmesos a proves de covid abans de ser retornats a les seves residències.

El ministre de Sanitat va assegurar dijous en una roda de premsa que el que realment va dir als seus col·legues és que aquest era l’objectiu i el compliria quan fos possible.

Segons la «BBC», el requeriment de fer PCR als inquilins de residències de gent gran només va entrar en vigor el 15 d’abril de 2020, i dies abans es recomanava donar-los l’alta sense prova diagnòstica del virus. La directora de l’Associació Nacional de Serveis de Cures, Nadra Ahmed, que representa a residències d’ancians, va declara ahir que, en contra del que manté, són «pures escombraries» que el Govern conservador deixes de banda a les persones més grans.

Cummings va criticar en general la gestió de la pandèmia per part del Govern de Boris Johnson i va acusar el primer ministre de «no estar preparat per al càrrec», regnar «en el caos» i «canviar d’opinió més de deu vegades al dia». Va lamentar que, a més del retard en els tests, va haver-hi durant setmanes escassetat d’equipament de protecció personal per als residents i els seus cuidadors.

Sobre la seva presumpta ineptitud, el líder conservador va dir dijous: «Alguns dels comentaris que he escoltat no guarden relació amb la realitat»