El Tribunal Suprem ha obert judici oral al secretari d’Organització de Podemos, Alberto Rodríguez, per delictes d’atemptat a agents de l’autoritat i lesions lleus, en els quals hauria incorregut en donar presumptament una puntada a un policia durant una protesta de 2014 en La Llacuna (Tenerife). Per aquests fets, la Fiscalia demana per al diputat d’Unides Podem sis mesos de presó i una pena d’inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna, a més del pagament d’una multa de 180 euros, sumada a altres 250 euros d’indemnització a l’agent.

Rodríguez, que ja va anunciar que no formaria part de la nova direcció de la formació morada després de l’assemblea que Podem celebrarà aquest pròxim mes de juny, té ara deu dies per a presentar el seu escrit de defensa, i el magistrat instructor del cas, Antonio del Moral, ha fixat per a ell una fiança de 350 euros per a assegurar la responsabilitat civil sol·licitada per la Fiscalia.

D’acord amb el relat del ministeri públic, en el transcurs d’un enfrontament entre manifestants i agents durant una protesta contra la llei d’educació del llavors ministre José Ignacio Wert, Rodríguez va propinar una puntada a un policia, que va sofrir una contusió en el genoll esquerre i va requerir assistència mèdica i cinc dies per a la seva recuperació, durant els quals, no obstant això, no va estar impedit per a desenvolupar les seves activitats habituals.