El PP tornarà a recollir firmes per tot l’Estat, ara en contra dels possibles indults als presos independentistes. Així ho va anunciar ahir el president del partit, Pablo Casado, en un acte sobre l’Espanya rural. Els populars també impulsaran mocions als 8.000 ajuntaments de l’Estat en contra dels indults, que Casado va qualificar de «cop molt dur» contra la democràcia. El cap de l’oposició al Congrés vol que la ciutadania decideixi si prefereix viure en una «nació constitucional» o bé si aposta per «seguir donant aire» a uns polítics que «desafien la justícia». Casado va replicar al president espanyol, Pedro Sánchez, que cal defensar la unitat d’Espanya per evitar que el país sigui «estranger de si mateix».

El PP de Mariano Rajoy ja va recollir signatures el 2006 contra el nou Estatut de Catalunya. 15 anys després, els populars tornen a utilitzar aquesta estratègia, ara en contra dels indults: «Hem de defensar la unitat nacional i, per tant, la justícia, que legalment ha imposat una sentència als qui van intentar trencar la llei. Els polítics hauríem de respectar-la», ha argumentat Casado.

Calvo defensa els indults

La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, va defensar ahir que els indults no són una «crítica» a una sentència i que «no tenen res a veure» amb el funcionament del poder judicial. En una entrevista aquest divendres a Canal Sur, Calvo va negar que sigui un debat jurídic, va argumentar que és un instrument que «existeix en totes les democràcies» i que depèn del poder executiu.

La vicepresidenta ha afirmat que qualsevol govern «responsable de la política d’aquest país» ha «d’intentar per tots els mitjans prendre decisions perquè una part tan important del territori», com és Catalunya, «surti d’aquest bucle melancòlic i frustrant d’intentar trencar l’ordre constitucional sense que ho pugui aconseguir».

La dreta torna a Colón

PP, Vox i Ciutadans es manifestaran de nou en la plaça de Colón contra Pedro Sánchez, aquesta vegada per la defensa que el Govern central està fent dels indults per als dirigents del 1-O. Serà el diumenge, 13 de juny, al migdia.

Dos anys i quatre mesos després de la primera concentració, en la qual van protestar contra el canal de diàleg que la Moncloa havia obert amb la Generalitat i els partits independentistes, aquests dos partits sortiran al carrer per a defensar que els líders del procés compleixin les seves condemnes i fer costat al poder judicial, al qual consideren que l’Executiu central «ataca». La idea de tornar a aquest escenari ha partit de la plataforma Unió 78, de la qual formen part Rosa Díez i Fernando Savater, fundadors de la desapareguda UPyD. Els màxims dirigents de PP i Vox han confirmat la seva assistència. Inés Arrimadas (Cs), encara no, però sí ho han fet els seus companys Francisco Igea, vicepresident de Castella i Lleó, i Begoña Villacís, vicealcaldessa de la capital.

El divendres a primera hora, el líder de Vox, Santiago Abascal, va anunciar a Twitter que el seu partit se sumava a la iniciativa de Díez. Pocs minuts després, fonts de la direcció del PP van confirmar que també ho farien. Ho havien decidit el dia abans, asseguren aquestes fonts, quan van saber de la idea d’Unión 78, però no ho van dir fins que la premsa, en conèixer el pas de Vox, va trucar a Gènova per preguntar.

Amb la distància, el balanç d’aquella primera foto de Colón de 2019 ha estat clarament negatiu per a Ciutadans, al qual li ha pesat com una llosa. Fins a pocs mesos abans, el partit taronja defensava ser una formació frontissa, liberal, de centre, però aquí Albert Rivera va compartir escenari amb l’ultra Abascal i Pablo Casado i aquest relat va quedar danyat. El Govern de Sánchez va utilitzar l’estampa per a parlar de «trifachito» i encoratjar la por al fet que aquesta aliança de dretes pogués arribar a la Moncloa en les generals d’abril de 2019.

Arrimadas no va arribar a anar a aquella concentració per «problemes amb el vol». Ara, la presidenta de la formació sofreix una greu crisi pels mals resultats a Catalunya i Madrid, i tracta de reconduir el partit cap a posicions més moderades, encara que aquest assumpte, el de l’independentisme català, és nuclear, el motiu del seu naixement a Catalunya. Fonts del seu equip no aclareixen si Arrimadas acudirà a la protesta, només confirmen que «anima» a participar i que cal donar «el protagonisme a la societat civil».

De fet, és a aquesta capçalera composta per ciutadans, que no de polítics, al que s’acull la direcció del PP per a defensar l’assistència de Casado i rebutjar l’afirmació que «torna la foto de Colón». Perquè, de fet, el líder conservador l’evitarà. Fuentes del seu equip subratllen que no estarà en la primera fila de la protesta i que acudirà «com un ciutadà més» que es regira contra els indults als independentistes, alguna cosa en el que «coincideix amb Vox». No creuen a Gènova que aquest gest suposi canviar d’estratègia respecte a Abascal.