Ione Belarra comença a complir la seva funció com la previsible líder de Podem que serà després que Pablo Iglesias anunciés que deixava la política. La ministra de Drets Socials i Agenda 2030 i, si no hi ha cap sorpresa, la pròxima secretària general dels morats a partir del 13 de juny, ha criticat el Partit Socialista per les constants negatives a complir l’acord d’investidura que van firmar Pedro Sánchez i Pablo Iglesias ja fa un any i mig. Un retret que situa Belarra com la part més dura de la bicefàlia sorgida a Unides Podem amb la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, com a líder de l’espai confederal.

«Estem cansades d’arrossegar, d’estirar la corda», va sentenciar la dirigent morada en un acte a Getafe per presentar la seva candidatura a «Vistalegre IV’». Belarra, que sempre s’ha mostrat crítica amb els socialistes, lamentava que els seus aliats posin traves al compliment de l’acord d’investidura, cosa que obliga el seu partit a «estirar la corda» per tirar endavant mesures com la llei de l’habitatge i la regulació dels lloguers que continuen negociant. En els últims mesos, socialistes i morats han xocat arran de diverses iniciatives com la regulació dels lloguers o la llei trans.

Canvi en els estatuts

A dues setmanes que la militància esculli a la futura secretària general de Podem, el document ètic presentat per Belarra per liderar el partit ha generat cert enrenou. La candidata a succeir Iglesias ha plantejat un canvi en els estatuts de la formació perquè aquelles persones que ocupen un càrrec -sigui públic o dins de l’organització- no hagin de dimitir en ser processats o condemnats «quan hi hagi un context d’assetjament judicial amb intencions polítiques». El mateix proposa respecte a fer ús de l’aforament. Amb els estatuts actuals, tots els membres del partit morat que es veiessin en aquesta situació estarien obligats a abandonar els seus càrrecs i no podien recórrer a cap «privilegi jurídic o material».