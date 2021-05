El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, no ha descartat que es pugui eliminar la mascareta a finals de juny en espais oberts si la situació epidemiològica ho permet. En la roda de premsa habitual dels dilluns Simón ha subratllat que cal ser prudent i mantenir les mesures de protecció personal -especialment la vacunació- amb la intensitat actual, però no ha descartat que si aquests paràmetres es donen i les xifres de la pandèmia continuen descendint com ho estan fent, es pugui prescindir de la mascareta tant en espais oberts com en col·lectius on la vacunació ja és pràcticament total, com ara les residències geriàtriques.

D'altra banda, Simón també ha opinat sobre la polèmica a l'entorn de la segona dosi de la vacuna en el grup de col·lectius essencials de menys de 60 anys que havien rebut la primera d'AstraZeneca. El portaveu del Ministeri de Sanitat ha considerat un error plantejar aquesta qüestió des d'un punt de vista polític, atès que es tracta d'una proposta "tècnica". Ha recordat, en aquest sentit, que el plantejament el va fer la Ponència de Vacunes a la Comissió de Salut Pública, que al seu torn la va elevar al Consell Interterritorial de Salut. Allà, l'organisme amb representació del govern espanyol i de totes les Comunitats Autònomes la van aprovar. Per tant, ha indicat que si ara algú opta per una altra postura "per altres motius que no són tècnics" -en referència a les Comunitats Autònomes que recomanen AstraZeneca- haurà d'explicar per què ho fa. En l'àmbit de la tria personal, Simón ha suposat que les persones que es decantin per completar la pauta amb la mateixa marca "hauran intentat informar-se de les fonts més solvents".

En aquest sentit, Simón ha indicat que, des del seu punt de vista, la font més solvent és "la Ponència de Vacunes". A banda, ha subratllat que estudis com el Combivacs i altres demostren l'eficàcia de Pfizer com a segona dosi, que genera una immunitat "per sobre" fins i tot de la que proporciona completar la pauta amb AstraZeneca, segons les dades de la farmacèutica anglo-sueca.