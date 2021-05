Una dona de 41 anys va ser assassinada dissabte a la nit amb una arma blanca per la seva parella a la localitat d’Alovera (Guadalajara). Aquest crim se suma a un mes de maig negre per a la violència masclista, en el qual s’han registrat ja set víctimes (sis dones i un nen) a tot Espanya.

L’assassí va ser detingut després que ell mateix avisés els serveis d’emergència d’allò succeït. L’arrestat passarà a disposició judicial en les pròximes hores. La víctima és de nacionalitat romanesa i la seva parella és un ciutadà espanyol de 54 anys que no té antecedents ni denúncies prèvies per maltractaments. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Local, així com una UVI. Els serveis d’emergència no van poder fer res per salvar la vida de la víctima.

El municipi d’Alovera està consternat. L’ajuntament de la localitat va convocar ahir al matí un minut de silenci a la plaça Major del municipi per mostrar la seva «rotunda repulsa i condemna» per l’assassinat, va explicar el segon tinent d’alcalde, Juan Antonio Ruiz. «Condemnem enèrgicament aquest brutal fet i mostrem la nostra repulsa per aquesta tragèdia», va destacar el regidor de la localitat.