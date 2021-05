La Policia Nacional investiga el robatori de quatre obres d'art a l'emblemàtic hotel Miguel Ángel de Madrid, segons ha sabut EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Es tracta d'una escultura i tres quadres, entre els quals podria trobar-se una pintura de l'artista valencià Joaquín Sorolla.

Les obres van ser sostretes aquest diumenge, d'acord amb la denúncia presentada per l'hotel, un establiment de cinc estrelles situat al costat de passeig de la Castellana, i per la galeria Lorenart, de Madrid, a la qual pertanyen les peces d'art contemporani, exposades al públic en una mostra de més de 200 obres que acull l'hotel aquests dies.

Segons les dades aportades pels denunciants, cadascuna de les quatre obres estaria valorada en uns 85.000 euros, per la qual cosa el valor total del robatori ascendiria a més de 340.000 euros. El personal de seguretat de l'hotel va ser el que va donar la veu d'alarma ahir a la tarda i va avisar la policia, que es va presentar a l'establiment.

Després de repassar les gravacions de les càmeres de seguretat, els responsables de l'hotel van comunicar als agents les seves sospites sobre un home a què haurien vist sortir de l'edifici "amb una bossa opaca", en què podria haver-se dut les obres robades, una pista que haurà de comprovar la policia.

L'hotel exhibeix, des del passat 21 de maig, una mostra de la galeria madrilenya Lorenart, centrada en pintura i escultura espanyoles contemporànies i especialitzada en autors com Joaquín Sorolla, Eduardo Chillida, Salvador Dalí, Juan Echevarría, Antonio Clavé i Óscar Domínguez, entre altres. A més, la galeria, que ja ha celebrat altres exposicions d'art a l'hotel Miquel Àngel, és coneguda per ser referent en escultures de l'artista basc Jorge Oteiza.

Segons asseguren les fonts consultades per aquest diari, l'exposició estava custodiada pel personal de seguretat de l'hotel, que està tancat i no acull clients per la pandèmia, per la qual cosa no s'hauria contractat personal addicional "de seguretat privada" destinat a reforçar la vigilància de les obres d'art.

EL PERIÓDICO s'ha posat en contacte amb l'establiment i la galeria d'art, que han refusat comentar el succeït.