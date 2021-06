Tots dos van formar part de governs de Benjamin Netanyahu i ara busquen crear el seu propi sense ell. Són Naftali Bennett i Yair Lapid, aliats que estan a punt de destronar el rei Bibi. Després de 15 anys en el poder, la seva sortida del Govern està més a prop que mai. El centrista Yesh Atid, liderat per Lapid, encarregat de formar govern, farà un pas a un costat perquè sigui l’ultradretà Yamina, amb Bennett al capdavant, qui governi durant els dos primers anys de mandat. Gràcies a un executiu multicolor, Israel sembla estar a les portes d’un moment històric: la fi del regnat de Netanyahu.

«Un govern de persones de dreta, esquerra i centre que li diuen al ciutadà israelià: sabem com treballar junts i no ens odiem els uns als altres». Així és com Lapid ha venut l‘«acord de canvi» amb Bennett, amb qui fins demà seguiran enllestint els detalls del nou executiu . «La nostra primera prova és veure si podem trobar compromisos intel·ligents en els propers dies per aconseguir l’objectiu més gran», va afegir el líder de Yesh Atid.

Objectiu superior

Agermanats davant aquest objectiu superior de fer fora Netanyahu, Bennett i Lapid busquen salvar Israel d’un cicle electoral sense fi. Tots dos coneixen de prop Bibi. Tant el cap de Yesh Atid com el líder de Yamina van formar part d’un dels seus efímers governs. Anys després, des de posicions ideològiques diferents, aquests dos personatges de la política israeliana es troben amb un objectiu comú.

Entre 2006 i 2008, Bennett va ser el cap de personal de Netanyahu, participant en tres dels seus governs com a ministre de Serveis Religiosos, Educació i de Defensa. Aquest últim càrrec el va abandonar fa només un any.

Durant any i mig, Lapid va ser ministre de Finances fins que l’omnipresent Netanyahu el va acomiadar. No va tenir temps per apuntalar el seu projecte de facilitar la compra d’habitatges a les parelles joves després de la ressaca del 15-M israelià l’any 2011.