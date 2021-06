Noves revelacions sobre l’escàndol de l’espionatge «amic» que els Estats Units van practicar sobre la cancellera alemanya, Angela Merkel, i altres polítics europeus comprometen Dinamarca, els serveis secrets de la qual aparentment van contribuir a aquestes activitats.

Segons informacions coincidents del diari alemany Süddeutsche Zeitung i les televisions públiques NDR i WDR, l’espionatge danès va ajudar l’Agència de Seguretat Nacional (NSA) nord-americana per dur a terme les escoltes als telèfons mòbils de Merkel i del seu llavors ministre d’Exteriors, Frank-Walter Steinmeier, actual president alemany.

L’escàndol per aquestes escoltes va sortir a la llum el 2013 i va fer trontollar les relacions entre els dos grans aliats transatlàntics, Berlín i Washington. Merkel va expressar el seu malestar a l’aleshores president, el demòcrata Barack Obama, i va titllar d’«inacceptable l’espionatge entre amics».

Successives revelacions periodístiques van treure a la llum aquestes pràctiques, que l’NSA havia estat duent a terme des dels 90 i que van afectar també altres líders europeus, així com el Banc Central Europeu (BCE).

Segons les noves informacions, Dinamarca coneixia aquestes activitats i presumiblement va cooperar amb els Estats Units per dur-les a terme. La qüestió compromet aquest país en la doble condició de veí d’Alemanya i soci de la Unió Europea (UE), apunten els esmentats mitjans.

Altres líders espiats

La seva cooperació amb l’NSA nord-americana va possibilitar no només les escoltes al telèfon mòbil de Merkel, sinó també a altres líders de països nòrdics, com Suècia i Noruega.

«El cas es va produir fa uns anys, però si la informació és certa no és acceptable, menys encara entre aliats europeus», va afirmar el president francès, Emmanuel Macron, després de les seves consultes bilaterals en format virtual amb la cancellera alemanya.

«El que vaig dir llavors segueix vigent ara. No hi pot haver espionatge entre amics», va afirmar la cancellera, després de subscriure el que va assenyalar Macron, en relació amb l’escàndol. Entre socis, i més entre socis europeus «no hi pot haver espai per a la sospita», va afegir el president francès, que va explicar que el seu país ja ha reclamat de Dinamarca «informació completa» i està a l’espera de rebre respostes per part d’aquest país.