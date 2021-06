El líder del Front Polisario, Brahim Ghali, ha negat qualsevol implicació en les greus violacions de Drets Humans que li atribueixen les dues querelles presentades en contra seva, durant la declaració que ha tingut lloc aquest dimarts davant el jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz.

Ghali, que ha declarat per videoconferència des de l'Hospital de San Millán-San Pedro (Logronyo), on està ingressat per complicacions derivades de la Covid-19 des del passat 18 d'abril, estava citat per una querella formulada per l'Associació Sahrauí per a la Defensa dels Drets Humans (ASADEDH) i per una altra presentada per l'activista sahrauí Fadel Breica.

"El president Ghali ha explicat que la seva participació, com a ministre de Defensa en aquella època, no tenia cap mena de responsabilitat ni d'acció en la conducta que se li imputava per part de les acusacions", ha dit el seu advocat, Manuel Ollé, en declaracions a la premsa al final de la compareixença judicial.

Les acusacions han sol·licitat al jutge que adopti mesures cautelars contra el líder sahrauí per a garantir que roman a Espanya. En concret, han reclamat que li retiri el passaport i ordeni el seu ingrés a presó provisional. La Fiscalia s'ha limitat a demanar que faciliti un telèfon i un domicili per poder localitzar-lo.

Pedraz ha respost en dues actuacions rebutjant les mesures cautelars en considerar que "no pot apreciar-se risc de fugida". "No consta cap dada per apreciar que l'investigat pugui o vulgui sostreure's a l'acció de la justícia", ha dit.