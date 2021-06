L’obligació de portar sempre mascareta a l’exterior, una mesura la utilitat de la qual davant del coronavirus posen en dubte els informes científics, quedarà aviat enrere. Excepte que es produeixi un tomb en la situació epidemiològica, que segueix millorant gràcies al ritme de vacunació i el descens dels contagis, això es produirà d’aquí a unes poques setmanes. El Govern i les comunitats autònomes ja han començat a tractar la qüestió, i encara que hi ha diferents punts de vista, amb alguns territoris partidaris de relaxar abans que altres, tots coincideixen que el futur a curt termini de la mesura ha d’estudiar-se.

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, va ser el primer ahir a obrir el debat. «Tenim la ferma determinació de suprimir la mascareta als espais oberts», va explicar. Les seves paraules van provocar una reacció en cadena. El president gallec, Alberto Núñez Feijóo, s’hi va mostrar a favor. També la mandatària madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, va assegurar que estava valorant derogar l’obligatorietat. Catalunya debatrà la mesura en les properes setmanes. Andalusia i Balears, en canvi, es van mostrar en contra de fer aquest pas.

El director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (Ccaes), Fernando Simón, sí que creu que ha arribat el moment d’afrontar quan i com deixarà de ser necessari portar la mascareta a l’exterior, sempre que es respecti la distància. La seva opinió és que d’aquí a poc més d’un mes ja no caldrà usar-la.

Mesura homogènia

«Si l’evolució segueix sent l’actual, si la gent és conscient que cal mantenir durant un temps les mesures de control, crec que podria ser factible que entre mitjans i finals de juny, o molt probablement a principis de juliol, la mascareta a llocs oberts no sigui necessària», va afirmar. Davant les divergències entre els diferents territoris, que es troben en una situació epidemiològica desigual (a la Comunitat Valenciana la incidència és de 35 i a Euskadi de 196, per exemple), Simón va advocar perquè la mesura es prengui de forma homogènia a tot Espanya.

Com derogar la norma

L’executiu i les autonomies analitzaran la fi de les mascaretes a l’aire lliure al Consell Interterritorial de demà, però és més que probable que la discussió s’allargui una setmana més, com a mínim. Així i tot, l’última paraula la té el Govern, que hauria d’aprovar un decret.