El rei Mohamed VI del Marroc ha donat instruccions perquè els ministeris de l'Interior i d'Exteriors del regne solucionin el problema dels menors no acompanyats marroquins que es troben a Espanya i altres països de la UE, segons ha informat en un comunicat Rabat, que ha acusat Espanya de fer servir aquest afer com una "coartada" en la crisi actual i ha tornat a avisar de possibles "respostes".

Segons ha explicat el Ministeri d'Exteriors marroquí en un nou comunicat, el tercer en 24 hores, el monarca ha reclamat a tots dos departaments que "la qüestió dels menors marroquins no acompanyats que es troben en situació irregular en alguns països europeus es resolgui definitivament".

Mohamed VI "ha subratllat nombrosos cops, fins i tot davant de caps d'estat estrangers, el compromís clar i ferm del Regne del Marroc d'acceptar el retorn dels menors no acompanyats identificats correctament", ha sostingut Rabat.

El Govern marroquí ressalta que hi ha "mecanismes de cooperació" amb països com Espanya o França, que han permès "el retorn de diverses desenes de menors" i s'eximeix de qualsevol culpabilitat en la lentitud del procés, que vincula "als complexos procediments d'alguns països europeus".

A més a més, assegura que el Marroc és el primer país afectat per les activitats de "certs cercles de la societat civil, fins i tot xarxes criminals, que fan servir com un pretext les preteses condicions precàries dels menors per instrumentalitzar-los".

Així, el Ministeri d'Exteriors marroquí assegura que el país "està disposat a col·laborar, com sempre ha fet, amb els països europeus i la UE, per resoldre aquesta qüestió" i confia que "sàpiguen superar les limitacions procedimentals per facilitar aquesta operació".