Una saragossana porta una dècada esperant a ser operada a la sanitat pública aragonesa d'una distensió abdominal que va patir després de donar a llum la seva segona filla i que li ha deformat l'abdomen com si estigués embarassada de 9 mesos. El part es va produir el 8 d'abril de 2011 i en 2013 la dona va ser inclosa en llista d'espera quirúrgica sense que hagi estat atesa malgrat els múltiples requeriments al Servei Aragonès de Salut i queixes a la Justícia.

Deu anys després, Susana Aragón segueix esperant que la sanitat aragonesa l'operi d'una distensió abdominal que va patir després de donar a llum la seva segona filla, el passat 8 d'abril de 2011, a l'hospital Miguel Servet de Saragossa. Durant una dècada, aquesta saragossana ha patit les conseqüències d'aquesta distensió abdominal, que s'assembla a una panxa d'un embaràs de nou mesos, i ha tractat per diferents vies que Salut atengui el cas, reclamant a través d'Atenció al Pacient i fins i tot a la Justícia d'Aragó.

Però no ha obtingut una resposta afirmativa. Ara, a través de l'Associació Defensor del Pacient i de la mà de l'advocat Ricardo Agóiz, reclama 117.000 euros (una quota diària de 31,61 euros) a Salut com a indemnització. Fonts del Departament de Sanitat de la DGA no van voler manifestar-se al respecte en estar l'assumpte judicialitzat.

Repercussions en la seva vida diària

"El 2011 vaig donar a llum a la meva segona filla, i en el part venia de costat, el que em va estirar els músculs de la panxa. Així segueixo el dia d'avui", explica Susanna, que des de llavors ha perdut notablement qualitat de vida i afronta fins i tot dificultats econòmiques després d'haver de tancar el seu restaurant i no poder accedir a un lloc de treball en tenir dificultats per explicar als ocupadors que no està embarassada de 9 mesos.